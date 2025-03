Mislintat-aankoop dolblij met Ajax-rentree na lange afwezigheid: 'Alsof er messen in mijn knie staken'

stond twee jaar langs de kant met een blessure, maar kon onlangs eindelijk zijn debuut voor Jong Ajax maken. Dat de achttienjarige Belgische verdediger zich eindelijk weer voetballer mag noemen, zorgt voor de nodige emoties bij de jongeling.

Butera werd in de zomer van 2023 overgenomen van Anderlecht, toen de Duitser Sven Mislintat nog technisch directeur van Ajax was. Al snel raakte de Belgische verdediger geblesseerd, waardoor zijn debuut in het betaalde voetbal even uitgesteld werd. Begin deze maand, op 7 maart, maakte Butera alsnog zijn debuut voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen VVV-Venlo.

Artikel gaat verder onder video

"Het is een geweldig gevoel om weer te kunnen trainen en spelen", aldus Butera in gesprek met Ajax TV. "Dat ik eindelijk weer kan doen wat ik sinds mijn jeugd het liefste doe, is fantastisch. Lange tijd was dat niet mogelijk. Elke ochtend sta ik op met een smile, omdat ik geen pijn meer heb. Ik kom niet langer naar de club om in de gym te zitten, maar om gewoon te voetballen."

"Het voorbereiden met het team is bijvoorbeeld iets heel gewoons, maar ik vind het nu gewoon geweldig. Eerder moest ik dat vaak in mijn eentje doen. De basisdingen die ik eerst niet kon, waardeer ik nu des te meer", vervolgt Butera zijn verhaal.

LEES OOK: Burgemeester Halsema kreeg het aan de stok met de UEFA door Ajax-besluit

Butera blikt terug op blessure

Butera liep de blessure, die hem uit eindelijk twee jaar aan de kant hield, op in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. "In een duel met een verdediger liep ik een knieblessure op", blikt de verdediger, die een operatie onderging, terug. "Ik kon daarna alles doen, maar telkens als ik mijn been in een bepaalde hoek bewoog, voelde het alsof er messen in mijn knie staken."

Uiteindelijk moest er een tweede operatie aan te pas komen en toen merkte Butera dat het mentaal ook steeds zwaarder werd. De verdediger kreeg veel steun vanuit zijn omgeving, vooral van zijn vader. "Mijn vader heeft alles in België achtergelaten om bij mij te zijn. Ik ben iemand die weinig praat, maar op een dag kwam mijn vader mijn kamer binnen en hadden we een serieus gesprek. Dat gaf me echt een gevoel van opluchting."

LEES OOK: Marciano Vink neemt het op voor door de mand gevallen Ajacied: 'We zijn allemaal fan van hem'

© Ajax TV

Butera droomt van Ajax 1

Zijn officiële debuut voor Jong Ajax volgde op 7 maart 2025 in het Keuken Kampioen Divisie-duel tegen VVV-Venlo. "Ik dacht echt: wow, dit is het. Ik mag gewoon spelen. Je hoort de supporters schreeuwen. Het was een fantastisch gevoel om weer op het veld te staan. Die tien minuten voelden alsof ik honderd minuten had gespeeld. Ik heb echt genoten", is Butera enthousiast.

Hoewel het debuut naar meer smaakt, blijft Butera realistisch wat betreft zijn toekomstplannen. "Ik moet eerst mijn plek veroveren bij Jong Ajax en daarna pas stappen maken richting Ajax 1. Alles is mentaal. Ik beslis niet of ik met pijn van het veld stap, maar ik beslis wel hoe ik ermee omga. Dat is het belangrijkste wat ik heb geleerd van mijn blessure."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Jade Anna van Vliet, de vriendin van Kenneth Taylor, werd onlangs lastiggevallen bij haar eigen huis. Ze vertelt erover. 🔗