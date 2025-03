Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie heeft weer wat te kiezen op het middenveld

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles eindelijk weer wat te kiezen op het middenveld. en trainden afgelopen week volop mee, terwijl In-Beom Hwang ongeschonden terugkeerde van de interlandperiode. Hoewel Milambo en Zerrouki weer aan kunnen sluiten, verwacht het Algemeen Dagblad niet direct veranderingen op het middenveld.

Hoewel de ziekenboeg langzaamaan leeg lijkt te stromen, heeft Van Persie nog altijd te maken met de nodige blessures. Jordan Lotomba, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber en Calvin Stengs zitten allemaal in de lappenmand. Tijdens de interlandperiode kwamen daar nog Hugo Bueno en Ayase Ueda bij. Beiden zijn net inzetbaar tegen Go Ahead Eagles, zo bevestigde Van Persie op de persconferentie. Wel behoren Milambo en Zerrouki weer tot de wedstrijdselectie.

Timon Wellenreuther verdedigt door de afwezigheid van Justin Bijlow nog altijd het Feyenoord-doel. In de achterhoede heeft Van Persie de nodige knopen door te hakken vanwege een luxeprobleem. Dávid Hancko was tegen FC Twente geschorst, maar keert in De Kuip weer terug in de basis. Vermoedelijk krijgt hij Gernot Trauner naast zich in het hart van de verdediging. Op rechtsback begint Givairo Read, terwijl Quilindschy Hartman Bueno vervangt op linksback.

Luxeprobleem op het middenveld dient zich aan

Dit komt omdat Van Persie lijkt vast te gaan houden aan het succesvolle middenveld van de uitwedstrijd tegen FC Twente: Gijs Smal, Hwang en Jakub Moder. In De Grolsch Veste deelde de Rotterdamse club een keiharde dreun uit de Enschedese concurrent: 2-6. De herstelde Zerrouki en Milambo beginnen vanaf de bank, dat geldt ook voor Oussama Targhalline.

Voorin kan Van Persie niet beschikken over Ueda, die vorige week geblesseerd uitviel bij Japan. Hij wordt in de punt van de aanval vervangen door Júlian Carranza. De Argentijnse spits wordt in De Kuip naar alle waarschijnlijkheid geflankeerd door Hadj Moussa en Igor Paixão. Laatstgenoemde maakte voor de interlandperiode indruk tegen FC Twente met drie doelpunten en twee assists.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Hwang, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

