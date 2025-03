Drugsbanneling blikt terug op schorsing: 'Ik had de Ballon d'Or makkelijk kunnen winnen'

Adrian Mutu is er heilig van overtuigd dat hij de Ballon d'Or had kunnen winnen als hij niet met de drugsschorsing te maken had gekregen. De Roemeense aanvaller stond op het punt om het Europese topvoetbal te veroveren, toen hij betrapt werd op het gebruiken van cocaïne.

Mutu beleefde bij Parma zijn doorbraak en hielp de Italiaanse club met zestien doelpunten in de Serie A aan Europees voetbal. Zijn prestaties leverden hem een transfer naar Chelsea op, dat 24 miljoen euro voor hem betaalde. In dienst van The Blues maakte de Roemeense vleugelaanvaller tien doelpunten en gaf hij zeven assists in 36 wedstrijden.

In september 2004 werd Mutu voor zeven maanden geschorst na het afleggen van een positieve drugstest. Aanvankelijk ontkende de aanvaller het cocaïnegebruik, maar op 19 oktober van dat jaar bekende hij tegenover de Britse spelersvakbond PFA om een zware schorsing te voorkomen. Mutu werd ontslagen door Chelsea en keerde vervolgens terug naar Italië, waar bleek dat hij het scoren niet was verleerd.

Mutu kwam echter niet meer in de buurt van een Ballon d'Or-nominatie, zoals in het jaar 2003. "Cocaïne gebruiken was de slechtste beslissing uit mijn carrière. Ik was alleen en droevig, maar depressie of andere dingen rechtvaardigden deze actie niet. Ik had om hulp moeten vragen, maar dat deed ik niet", blikt de inmiddels 46-jarige Roemeen in gesprek met The Telegraph terug op een moeilijke periode uit zijn leven.

Mutu genomineerd voor Ballon d'Or na sterk seizoen Parma

Het ijzersterke seizoen bij Parma in 2002-2003 leverde Mutu een plek op de shortlist van de Ballon d'Or op. Het winnen van de individuele prijs deed de Roemeen alleen niet, aangezien hij slechts één punt kreeg in de verkiezing. Winnaar Pavel Nedved verzamelde via stemmen 190 punten. Ondanks het grote verschil denkt Mutu dat hij de Gouden Bal had kunnen winnen als hij niet met de schorsing te maken had gekregen.

"Ik heb daar vaak over nagedacht", erkent de gewezen spits, die tot voor kort trainer was in eigen land. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik voor meer dan een seizoen tot de beste spelers ter wereld behoorde. Dus ik had de Ballon d'Or makkelijk kunnen winnen. Maar slechte beslissingen hebben me daarvan weerhouden. Ik was te jong en te eenzaam en ik raakte verstrikt in een web van excuses en leugens", besluit hij.

