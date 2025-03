LaLiga doet niks met bezwaar en bezorgt FC Barcelona loodzware uitdaging

Met de huidige eerste plaats in eigen land, een plek in de kwartfinale van de Champions League én uitzicht op de finale van de Copa del Rey staat FC Barcelona er uitstekend voor, maar de Catalaanse grootmacht heeft desondanks reden tot klagen. Competitieorganisator LaLiga heeft het inhaalduel tussen FC Barcelona en Osasuna voor donderdagavond op het programma gezet. Dit betekent dat de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick in minder dan zeven dagen driemaal aan de bak moet. Hoe gaat de Duitser het aanpakken?

De ontmoeting tussen FC Barcelona en Osasuna had in eerste instantie op zaterdag 8 maart gespeeld moeten worden, maar werd op de valreep afgelast vanwege het overlijden van de arts van de Catalaanse grootmacht. De competitieorganisator moest daardoor op zoek naar een nieuwe datum. Een behoorlijke opgave, gezien het feit dat FC Barcelona nog actief is in de Champions League én de Copa del Rey. LaLiga zag zich daardoor genoodzaakt om het inhaalduel in te plannen op 27 maart. Zowel FC Barcelona als Osasuna tekende beroep aan. Osasuna omdat het in korte tijd drie uitwedstrijden speelt, FC Barcelona omdat de ontmoeting wel heel snel na de interlandperiode plaatsvindt.

Flick zag anderhalve week geleden veel spelers uitvliegen naar hun nationale ploeg. Alleen de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente deed voor het tweeluik met het Nederlands elftal in de Nations League al een beroep op vijf spelers: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal en Ferran Torres. Cubarsí viel in de heenwedstrijd al in de eerste helft geblesseerd uit, Pedri, Olmo en Yamal kwamen in beide wedstrijden in actie en Ferran Torres viel tijdens de return in. Omdat Spanje en Nederland elkaar na 180 minuten voetballen in evenwicht hielden, moest er een verlenging aan te pas komen. Daardoor speelde ook Frenkie de Jong de nodige minuten. Op dezelfde avond kwam Jules Koundé 120 minuten in actie voor Frankrijk tegen Kroatië, een paar dagen nadat hij in de heenwedstrijd ook al van begin tot eind binnen de lijnen had gestaan.

‘Het slechtste scenario voor FC Barcelona’

Marca sprak maandag dan ook van ‘het slechtste scenario’ voor FC Barcelona en Flick. Maandagavond kwam Robert Lewandowski nog in actie met Polen, in de nacht van dinsdag op woensdag speelde Raphinha met Brazilië tegen Argentinië (4-1 verlies) en zat Ronald Araújo op de bank bij Uruguay, dat doelpuntloos gelijkspeelde tegen Bolivia. Raphinha en Araújo keren op z’n vroegst (mogelijk) woensdagavond terug in Barcelona. Donderdag zal dan moeten blijken of zij in staat zijn om ’s avonds in actie te komen tegen Osasuna. Sport gaat er in ieder geval niet vanuit dat het Zuid-Amerikaanse tweetal geen basisplaats krijgt. Raphinha begon in competitieverband pas één keer eerder op de bank. De Braziliaan is bezig aan een geweldig seizoen, met 27 doelpunten en twintig assists in 42 duels in alle competities.

Sport verwacht, gezien de omstandigheden, twee verschillende opstellingen in de komende twee wedstrijden van FC Barcelona. Nog geen 72 uur na het inhaalduel met Osasuna staat het thuisduel met Girona op het programma. De ontmoeting tussen FC Barcelona en Osasuna begint om 21.00 uur, zondag klinkt het eerste fluitsignaal al om 16.15 uur. Real Madrid maakte er onlangs nog een groot probleem van toen het binnen 72 uur na de Champions League-wedstrijd tegen Atlético in actie moest komen tegen Villarreal. Carlo Ancelotti dreigde zelfs niet op te komen dagen als Real Madrid nog een keer binnen 72 uur na een wedstrijd moet opdraven. Volgens Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, moet de 72 uur-regel ‘gerespecteerd’ worden, maar zal zijn club ‘gewoon’ binnen de lijnen verschijnen.

🎥El presidente del Barça, Joan Laporta, sobre las 72 horas de descanso y el partido de Osasuna:



“Claro que nos presentaremos”



“Yo digo lo mismo que Pedri, se tendría que respetar (72 horas de descanso), no ha podido ser pero, evidentemente, nos vamos a presentar” pic.twitter.com/gjUmd5fPI3 — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 25, 2025

Bomvol programma voor FC Barcelona

Supporters én de (medische) staf van FC Barcelona zullen hun adem desondanks inhouden. Want drie dagen na het thuisduel met Girona wacht de return tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. Wéér drie dagen later het competitieduel met Real Betis, alvorens op woensdag 9 april de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League op het programma staat. Op 15 april speelt FC Barcelona de return in Dortmund, drie dagen na het uitduel met Leganés in de competitie. In minder dan drie weken tijd moeten Flick en zijn manschappen dus zeven keer aan de bak:

Donderdag 27 maart, 21.00 uur: FC Barcelona - Osasuna

Zondag 30 maart, 16.15 uur: FC Barcelona - Girona

Woensdag 2 april, 21.30 uur: Atlético Madrid - FC Barcelona

Zaterdag 5 april. 21.00 uur: FC Barcelona - Real Betis

Woensdag 9 april, 21.00 uur: FC Barcelona - Borussia Dortmund

Zaterdag 12 april, 21.00 uur: Leganés - FC Barcelona

Woensdag 15 april, 21.00 uur: Borussia Dortmund - FC Barcelona

