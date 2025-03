Hiddink en De Mos zien 'omgekeerde wereld' bij PSV-Ajax

Zowel Guus Hiddink als Aad de Mos ziet een 'omgekeerde wereld' bij de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax van aankomende zondag. Waar de Amsterdammers voorheen voor attractief voetbal stonden, staat onder Francesco Farioli tegenwoordig het resultaat voorop. Ondertussen laat Peter Bosz zijn elftal juist 'Ajax-voetbal' spelen, analyseert het duo.

In gesprek met de Volkskrant blikken De Mos (78, voormalig trainer van Ajax en PSV) en Hiddink (ook 78, oud-trainer van PSV) vooruit op de kraker van zondag. Ajax reist als koploper met zes punten voorsprong af naar Eindhoven en zou met een overwinning dus een mogelijk beslissende tik kunnen uitdelen in de strijd om de landstitel. PSV brengt anderzijds bij winst het verschil terug naar drie punten, waardoor de slotfase van het seizoen een stuk spannender zou gaan worden.

De Mos ziet een opvallend verschil tussen de nummers een en twee van de Eredivisie. "Nu zit er bij PSV een Ajax-trainer, Peter Bosz, die het voetbal speelt dat Ajax graag zou willen spelen", stelt de geboren Hagenaar. "Ajax neemt met Francesco Farioli een afwachtende houding aan, met countervoetbal. Je zou kunnen zeggen dat het de omgekeerde wereld is", aldus De Mos. Daar sluit Hiddink zich bij aan: "Twee verschillende stijlen, maar dan omgekeerd aan wat we gewend zijn."

'Vorig jaar stond Ajax nog achttiende na het duel met PSV'

"PSV speelt met Bosz het dominante voetbal dat Ajax voorheen speelde", analyseert ook Hiddink. "Ajax houdt controle, met spelers dicht bij elkaar, met uitvallen." Dat vindt Hiddink vooral knap gezien de weg die Ajax in een jaar tijd heeft afgelegd. "Vorig seizoen stonden ze achttiende na het duel met PSV, nu staan ze zelfs bij verlies nog steeds eerste."

Ook De Mos roemt de rol die Farioli heeft gespeeld in de wederopstanding van Ajax. "Ik vind Farioli een heel intelligente man; hij vaart zijn eigen koers, ongeacht wat media, supporters of analisten vinden", wordt de coach geprezen. "Maar hij heeft niet de kennis om het voetbal te spelen dat Bosz met PSV speelt. Dat hebben Italianen niet – kijk maar naar andere Italiaanse toptrainers", aldus De Mos.

Wat verwacht jij van PSV - Ajax? Laden... 64% Winst PSV 17.2% Gelijkspel 18.8% Winst Ajax 835 stemmen

