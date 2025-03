Oud-international is scheidsrechterlijke dwalingen spuugzat en komt met zeer opvallende oplossing

Oud-international Kees Kist heeft schoon genoeg van alle scheidsrechterlijke dwalingen in het Nederlandse voetbal. De 72-jarige oud-aanvaller pleit dan ook voor het uitdelen van gele of rode kaarten aan scheidsrechters. Kist denkt dat arbiters op deze manier 'beter en scherper' gaan fluiten.

Het is dit seizoen schering en inslag qua fouten van scheidsrechters in de Eredivisie. Denk aan de onterecht afgekeurde treffers van PEC Zwolle-middenvelder Nick Fichtinger, die buitenspel zou hebben gestaan uit een corner tegen RKC en vanwege hinderlijk buitenspel van Dylan Mbayo tegen PSV. Of wat meer recentelijk dat scheidsrechter Bas Nijhuis de bal wél op de stip legt na hands Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Terwijl Danny Makkelie kort daarvoor bij FC Twente - NEC geen strafschop geeft na een soortgelijke situatie.

Dan was er voor de interlandperiode nog Dennis Higler, die AZ-verdediger Alexandre Penetra een tweede gele kaart gaf, en dus rood, nadat hij in een duel met Ajax-spits Brian Brobbey overduidelijk eerst de bal speelt. Zo zijn er dit seizoen nog wel veel meer voorbeelden te noemen van arbitrale dwalingen. ""Het is niet te geloven”, aldus Kist, voormalig doelpuntenmachine van Oranje en AZ, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het gaat maar door, ze blijven maar met twee maten meten. Dat kan natuurlijk niet. Hier kan je niet tegen voetballen.”

Kist, die in 1979 als eerste Nederlander topscorer van Europa werd, heeft een simpele oplossing om dit in de toekomst te voorkomen. "Waarom geven we een scheidsrechter ook geen gele of rode kaart? Niet dat ze bij rood meteen van het veld moeten. Maar je kan ze wel voor een paar weken schorsen", oppert de voormalig voetballer.

Kist denkt dat scheidsrechters beter en scherper zullen fluiten

De oud-international verwacht dat scheidsrechter zodoende anders zullen fluiten. "Want dan merken ze het in hun portemonnee, als ze zes weken geen wedstrijd krijgen", beseft Kist. "Neem van mij aan: dan denken ze echt wel even extra na, voordat ze een speler een kaart geven. Of een strafschop. Met andere woorden: ze gaan beter en scherper fluiten en zijn alerter. Dus het komt alleen maar het spel ten goede."

Kist is zich ervan bewust dat zijn plan weinig kans van slagen heeft. De KNVB wil zelfs niet reageren op de suggestie van van de oud-international. "Op dit ogenblik is het echt een drama. Wij zeiden altijd: als een scheidsrechter niet opvalt, is hij goed. Moet je nu kijken: ze vallen allemaal op, elke week weer. Ze willen allemaal de hoofdrol", beseft hij.

Hoe dat beoordeeld moet worden? Daar heeft Kist ook al over nagedacht. "Door een onafhankelijke jury", stelt de oud-international, die aangeeft dat het ook niet moeilijk hoeft te zijn. "Je pakt na afloop gewoon de beelden erbij. Penetra onterecht rood? Dan Higler ook rood!”

Nijhuis lacht om suggestie van Kist

Scheidsrechter Bas Nijhuis ziet niets in het idee van Kist en moet er zelfs hard om lachen. "Krijgt een spits die een kans mist dan ook een gele of rode kaart? En wie zitten er dan in de jury?", vraagt de Twentse scheidsrechter. "Als je slecht gefloten hebt, kijken ze echt wel naar je volgende aanstelling. En fluit je weken slecht, nou, dan is het net als een voetballer. Dan verdwijn je even uit de basis", benadrukt Nijhuis.

