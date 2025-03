Johan Derksen geeft nog voor het einde van PSV - Arsenal kraakhelder advies aan Peter Bosz

Johan Derksen spreekt zich woensdagavond in Vandaag Inside, nog voor het laatste fluitsignaal bij de enorme afstraffing van PSV door Arsenal (1-7), duidelijk uit over Peter Bosz. Wat De Snor betreft houdt de trainer van de Eindhovense club de eer aan zichzelf.

Bosz maakte PSV in zijn debuutjaar gelijk kampioen van Nederland en beleefde ook een goede start van zijn tweede seizoen, maar na de winterstop is PSV het hélemaal kwijt. In de Eredivisie staat de regerend kampioen inmiddels acht punten achter op Ajax, terwijl Go Ahead Eagles vorige week te sterk was in de halve finale van de KNVB Beker. Tussentijds werd in de tussenronde van de Champions League nog wel knap afgerekend met Juventus, maar woensdag vormde de thuiswedstrijd tegen Arsenal misschien nog wel het grootste dieptepunt in de crisis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-fans trekken massaal dezelfde conclusie tijdens afgang tegen Arsenal

The Gunners stonden na een half uur spelen al met 0-3 voor in het Philips Stadion, incasseerden vlak voor rust nog wel een tegentreffer door een benutte strafschop van Noa Lang, maar lieten er in de tweede helft geen gras meer over groeien en stonden binnen vijf minuten na de hervatting al met 1-5 voor. Op dat moment komt de wedstrijd ter sprake in Vandaag Inside. "Is het een idee dat PSV volgende week niet gaat?", vraagt René van der Gijp zich af. "Wat denk jij, hoe je daar naartoe gaat? Met lood in de schoenen, natuurlijk", aldus de oud-speler van de Eindhovenaren.

LEES OOK: ‘Paul Simonis moet Peter Bosz opvolgen bij PSV’

Derksen haakt in: "Als ik nu Peter Bosz was, dan zou ik zeggen: Jongens, neem voor mij een ander. Want mij lukt het niet.", Wilfred Genee heeft er een hard hoofd in: "Dat gaat hij niet zeggen, kan ik je nu al vertellen. Want het valt wel mee, tegen Go Ahead hebben ze 70 minuten goed gespeeld", zegt de presentator schertsend. Op dat moment krijgt Genee te horen dat uitblinker Martin Ødegaard inmiddels ook de 1-6 heeft gemaakt. "Aah, lekker man", reageert Van der Gijp cynisch, om af te sluiten met een grap over de return: "Ik acht ze nog niet kansloos."

Voorspelling Genee komt uit: Bosz blijft strijdbaar

Genee zou uiteindelijk overigens gelijk krijgen: Bosz peinst niet over opstappen, zo werd duidelijk toen de coach na afloop van de wedstrijd voor de camera's van Ziggo Sport in gesprek ging met Noa Vahle. "Krijg je het nog op de rit?", wil de verslaggever weten, waarop Bosz met een duidelijk antwoord komt: "Tuurlijk. Londen volgende week wordt lastig, maar we staan nog steeds tweede in de competitie. Dat zullen we minimaal moeten blijven. Ik sta voor die troepen. Als ik er niet meer ben, moet je mij gelijk wegschoppen. Maar ik ben er wel. We gaan het met elkaar doen", aldus de trainer.

VIDEO - Johan Derksen adviseert Peter Bosz om te vertrekken bij PSV na afgang tegen Arsenal

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz legt in twee woorden uit waar het misgaat bij PSV

Peter Bosz legt de schuld van de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (3-2) neer bij de verdediging van PSV.