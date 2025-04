Jorrel Hato onthult: 'Hij is zeker een voorbeeld voor me'

werd dit dit seizoen tot zijn eigen grote verrassing door trainer Francesco Farioli op de linksbackpositie geposteerd bij Ajax. Daar ontwikkelde de nog altijd pas negentienjarige verdediger zich tot een onmisbare schakel. Hato stelt dat voormalig Ajax-verdediger , wie hij ziet als grote voorbeeld, een rol heeft gespeeld bij zijn ontwikkeling.

Afgelopen seizoen was Hato als centrale verdediger een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax in een verder dramatisch seizoen. De schok was dan ook groot toen nieuwbakken trainer Farioli de jongeling mededeelde dat hij meer een linksback zag in de talentvolle linkspoot. Hato moest dan ook even de knop omzetten, maar is inmiddels een van de meest belangrijke spelers van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hato krijgt hulp bij ontwikkeling van oud-international: 'We bespreken de beelden en dat neem ik mee'

Wat Hato helpt bij zijn ontwikkeling zijn ook de lessen van andere ervaringsdeskundigen. Zo heeft Hato zijn situatie ook besproken met oud-Ajacied Timber, met wie hij nog even kort samenspeelde voordat alvorens hij de overstap maakte naar Arsenal. Afgelopen maand kwam het tweetal elkaar weer tegen bij het Nederlands elftal.

LEES OOK: Ibrahim Afellay spreekt zijn complete verbazing uit na Ajax - NAC: 'Ongelooflijk, doodzonde'

"Ja ik heb daar met Jurriën wel over gesproken", vertelt Hato in gesprek met Voetbal International. "Want hij heeft hier bij Ajax natuurlijk ook op beide plekken gespeeld. Hij heeft zijn debuut gemaakt als back en is weggegaan als centrale verdediger. En nu bij Arsenal speelt hij overal achterin! Wat hij tegen me zei? Dat hij het eigenlijk best wel mooi vindt dat hij gewoon elke positie kan bespelen en dat het voor hem niet uitmaakt, áls hij maar speelt. En ik moet zeggen: zo sta ik er nu ook in. Hij is zeker een voorbeeld voor me", onthult de verdediger, die inmiddels 105 wedstrijden in actie kwam voor Ajax.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor de huldiging van Ajax. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗