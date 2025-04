Eerste Nederlandse profclub stopt per direct met X

FC Dordrecht heeft besloten om per direct te stoppen met het gebruik van het sociale mediaplatform X. Dat melden De Schapenkoppen via de officiële kanalen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is van mening dat de ontwikkelingen op het het platform niet langer aansluiten bij de waarden van de club.

Het is niet voor het eerst dat er voetbalclubs besluiten om te stoppen met het sociale medium van eigenaar Elon Musk. Eind vorig jaar besloten Bundesliga-clubs FC St. Pauli en Werder Bremen ook al om te stoppen met X, dit vanwege de hoeveelheid haatdragende berichten op het sociale media platform.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Quinten Timber geeft ongezouten mening op X over scheidsrechter Jeroen Manschot

"De overname van X door xAI heeft geleid tot veranderingen in het karakter en de inhoud van het platform. Bij FC Dordrecht staan respect, inclusiviteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel", aldus FC Dordrecht. "Wij willen niet geassocieerd worden met een platform waar deze waarden onder druk staan. Daarom hebben wij besloten onze activiteiten op X te beëindigen en onze communicatie voort te zetten via andere kanalen.​"

LEES OOK: Meest bekende Ajax-supporter wordt weggepest: 'Dit is een dieptepunt'

"Wij blijven actief op onze officiële website, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok en LinkedIn, waar wij onze supporters en volgers op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen de club. Wij nodigen iedereen uit om ons via deze kanalen te blijven volgen en betrokken te blijven bij FC Dordrecht", besluiten De Schapenkoppen.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗