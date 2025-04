Pep Guardiola haalt uit naar United-fans na schandalige teksten over de moeder van Foden

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft na afloop van de ontmoeting met Manchester United zijn walging uitgesproken over de teksten gericht aan en zijn moeder. Een deel van de achterban van Manchester United had het tijdens de wedstrijd op Old Trafford duidelijk gemunt op de aanvaller van Manchester City. Toen Foden door Guardiola naar de kant werd gehaald, werd er gezongen dat de moeder van Foden ‘een slet’ is.

Volgens The Guardian was ‘de scheldkanonnade’ gericht op Foden ook al in de eerste helft te horen, toen Manchester City richting de ‘fanatieke’ Stretford End voetbalde. Op social media gaan beelden rond van het moment dat Foden in de tweede helft naar de kant wordt gehaald. Daarop is duidelijk te horen dat supporters van Manchester United het volgende zingen: ‘Phil Foden, your mum is a slag’, wat vertaald naar het Nederlands betekent: je moeder is een slet.

Guardiola werd na afloop gevraagd naar de walgelijke teksten op Old Trafford. “Het was een gebrek aan klasse. Maar het is niet United, het zijn de mensen, weet je? We zijn zo blootgesteld in het voetbal - managers, eigenaren en voetballers in het bijzonder. Eerlijk gezegd begrijp ik de gedachte van de mensen die de moeder van Phil erbij betrekken niet. Het is een gebrek aan integriteit, klasse, en ze zouden zich moeten schamen”, zo wordt Guardiola geciteerd door The Guardian.

🚨 OT chanting “Phil Foden… Your MUM is a S***!” 😭😭 pic.twitter.com/RvsXJakc9b — 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) April 6, 2025 🚨 Pep Guardiola: “Chants against Phil Foden? Lack of class. I don't understand the mind of the people involving the mum of Phil”.



“It’s a lack of integrity, class, and they should be ashamed”. @BeanymanSportspic.twitter.com/UpBCOhD3oN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2025

Familie Foden betrokken bij vechtpartij

De moeder van Foden kwam begin 2022 nog in het nieuws nadat de voetballer en zijn familie betrokken waren geraakt bij een vechtpartij. Op social media gingen beelden rond waarop te zien was dat zijn moeder hard op haar hoofd werd geslagen. Foden zelf kwam later in beeld om te kijken wat er precies aan de hand was. Manchester City reageerde uiterst geschokt op de beelden. “De club is op de hoogte van een video die op sociale media circuleert waarop te zien is hoe Foden en zijn familie worden lastiggevallen en mishandeld. We zullen Phil en zijn familie alle steun en hulp blijven geven die ze nodig hebben”, schreef de club in een verklaring. Het incident vond plaats rondom een bokswedstrijd in de Manchester Arena. Daarbij zou een ruzie zijn ontstaan tussen een groep mannen en de familie van Foden.

Saaie Manchester Derby

Over de ontmoeting tussen Manchester United en Manchester City viel na afloop verder weinig te vermelden. De ploegen, die een stroef seizoen doormaken, stelden teleur en kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Daarmee schoten Manchester United en Manchester City helemaal niets op. Manchester City staat momenteel op de vijfde plaats, met één punt minder dan Chelsea. De achterstand op koploper Liverpool is liefst 21 punten. Manchester United is de huidige nummer dertien van de Premier League. The Red Devils wonnen slechts tien van de tot nu toe 31 gespeelde competitieduels.

