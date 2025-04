Spanje ziet 'schandaal' in halve finale beker: Real Madrid wordt op cruciaal moment geholpen door arbitrage

Real Madrid verzekerde zich dinsdagavond in een waar spektakelstuk ten koste van Real Sociedad van een ticket voor de finale van de Copa del Rey, maar heeft zeker geen reden tot klagen over het optreden van de arbitrage. kopte een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 3-3 binnen, maar dat doelpunt had niet goedgekeurd mogen worden. In de aanval die leidde tot de hoekschop waaruit de gelijkmaker viel, stond buitenspel. Op social media spreken mensen er hun verontwaardiging over uit en ook de trainer van Real Sociedad begreep er weinig van.

Real Madrid kwam dinsdagavond met de schrik vrij tegen Real Sociedad. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti had de heenwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey weliswaar met 0-1 gewonnen, maar was die voorsprong na nog geen twintig minuten voetballen al kwijt. Real Madrid kwam vervolgens via Endrick op gelijke hoogte, maar moest zich uiteindelijk nóg twee keer terug knokken van een achterstand. Met nog maar een paar minuten te spelen tot het einde van de reguliere speeltijd, stond Real Sociedad met 2-3 voor. Die stand zou een verlenging betekenen en die kwam er uiteindelijk ook, maar pas nadat Tchouaméni Real Madrid op 3-3 had gekopt en Real Sociedad in de derde minuut van de blessuretijd voor de derde keer op voorsprong kwam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers zijn het helemaal beu tijdens Real Madrid - Sociedad en eisen dat Ziggo Sport actie onderneemt

Het doelpunt van Tchouaméni had echter niet mogen tellen. Eduardo Camavinga pikte in minuut 85 de bal op en speelde ‘m naar Luka Modric. De Kroatische baltovenaar gaf vervolgens een heerlijke pass op Vinícius, maar Mbappé maakte in eerste instantie een beweging alsof hij er met de bal vandoor zou gaan. De Fransman kwam echter overduidelijk uit buitenspelpositie. De verdedigers van Real Sociedad hadden dat weliswaar door, maar de assistent-scheidsrechter aan de andere kant van het veld niet. De leidsman liet doorvoetballen, waardoor Vinícius op de doelman van Real Sociedad af kon stormen. De Braziliaan wist uiteindelijk niet te scoren, maar verdiende in de kluts wel een hoekschop. Real Sociedad beklaagde zich vervolgens bij de scheidsrechter, maar die wilde van niets weten. Uit de hoekschop viel dus de 3-3.

Mbappe was offside here and confuse the Sociedad player, Madrid got a corner and score from the corner, the world knows. 🤌pic.twitter.com/bWvbtzwG1i — Football Ferreira (@FootFerreira) April 1, 2025 How is this not offside from mbappe, makes a move towards the ball pic.twitter.com/DFdviTDoMN — Forca_ Barca (@Lionel_1899fcb) April 1, 2025 Mikel Oyarzabal: "For me, Mbappé was offside in Real Madrid’s third goal." pic.twitter.com/c2hmtVM7MP — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 1, 2025

‘Schandaal’

De krant Sport spreekt van een ‘schandaal’. “Het doelpunt van de Fransman (Tchouaméni, red.) kwam uit een hoekschop, maar die had nooit genomen mogen worden, want in de actie ervoor was er sprake van duidelijk buitenspel van Mbappé. Hoewel hij de bal niet raakte, was de inmenging van de spits van Madrid overduidelijk, maar de grensrechter en scheidsrechter lieten het spel doorgaan, want eindigde in een hoekschop in het voordeel van Real Madrid en in het daaropvolgende doelpunt van Tchouaméni met een kopbal”, zo klinkt het. Sport spreekt van een ‘sleutelactie’, ondanks het feit dat Real Sociedad niet veel later opnieuw op voorsprong kwam. Het doelpunt van Tchouaméni had Real Madrid echter een plek in de finale kunnen bezorgen ‘voordat de verlenging zelfs maar was begonnen’.

LEES OOK: Veelzeggende reactie Gakpo na transfer Alexander-Arnold naar Real Madrid gaat viraal

Imanol Alguacil, de hoofdtrainer van Real Sociedad, was na afloop kritisch op de arbitrage. “Het is buitenspel, en dat wordt altijd genoemd, ik weet niet waarom het deze keer niet zo was… Real Madrid is een groot team en heeft geen hulp nodig. Ik weet heel zeker dat ze het doelpunt niet hadden goedgekeurd als het in het andere strafschopgebied was gebeurd”, zo werd de keuzeheer na afloop geciteerd door Marca.

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗