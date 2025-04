Wellenreuther komt ver zijn doel uit – woede bij Sierhuis én 'Feyenoorder'

Een opvallend moment in de eerste helft van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de Eredivisie. Doelman kwam zo’n 49 meter zijn doel uit en wekte irritatie bij de spelers van Fortuna Sittard.

Nadat een vrije trap van Ramiz Zerrouki werd onderschept door Fortuna, kwam Wellenreuther ver zijn doel uit om eerder bij de bal te komen dan Jasper Dahlhaus. Ze gingen allebei vol voor de bal. De doelman leek zich bij het duel te blesseren. Hij bleef even liggen, tot irritatie van Fortuna-spelers Kaj Sierhuis en Ezequiel Bullaude, die nota bene wordt gehuurd van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

“Sierhuis en Bullaude lijken te zeggen: hij stelt zich aan”, merkt ESPN-commentator Mark van Rijswijk op. Na het zien van de herhaling, waaruit bleek dat Dahlhaus er stevig in ging, concludeert Van Rijswijk echter: “Nou, hij mag toch wel even bijkomen, lijkt me! Je kan Dahlhaus niet zoveel verwijten, die doet zijn best om de bal binnen te houden, maar je kan ook niet zeggen dat hij Wellenreuther niet raakt.”

LEES OOK: Van Persie steekt loftrompet over bij Feyenoord verguisde speler

Wellenreuther stond al snel op en kon verder. Het moment deed zich voor in de slotfase van de eerste helft, bij een 0-0 stand. De wedstrijd in Sittard is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-middenvelder Jakub Moder kon zijn familie in één klap schathemeltje rijk maken. 🔗

👉 Besiktas-trainer Ole Gunnar Solskjaer zou gecharmeerd zijn van een spits van Feyenoord. Er wordt ingezet op een huurdeal met optie tot koop. 🔗

👉 Na zijn terugkeer bij Feyenoord veranderde het gedrag van Robin van Persie, zo zag zijn vrouw Bouchra van Persie. 🔗

👉 Napoli wordt al langere tijd in verband gebracht met Igor Paixão. De interesse lijkt steeds serieuzer te worden. 🔗

👉 Dit gebeurt niet vaak: Robin van Persie gaat uitgebreid in op een transfergerucht 🔗