Oud-speler met slechts 4 wedstrijden voor Ajax valt in de prijzen bij nieuwe club

, oud-doelman van Ajax, is in Oostenrijk benoemd tot de beste keeper van het seizoen. De boomlange keeper is bezig aan zijn tweede succesvolle jaar bij Sturm Graz, als huurling van Brighton & Hove Albion.

In 2019 verruilde Scherpen FC Emmen voor Ajax als negentienjarig talent. In het eerste Eredivisie-seizoen ooit met de Drentse club, viel de 2,03 meter lange Scherpen op bij de Amsterdammers, die hem later vooral voor Jong Ajax lieten spelen. De doelman kwam in totaal vier keer uit voor het eerste van Ajax, voor hij verkocht werd aan Brighton. De Engelse club leende hem vervolgens uit aan KV Oostende en Vitesse.

Scherpen wordt inmiddels voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan Sturm Graz, wederom door Brighton. Tot dusver is de uitleenbeurt een groot succes. Vorig seizoen werd de club voor het eerst sinds 2011 kampioen van Oostenrijk, met Scherpen onder de lat. Dit seizoen speelde hij ook zijn eerste Champions League-duels.

Met nog twee wedstrijden te gaan staat Sturm Graz ook dit seizoen bovenaan, maar de titel is nog niet binnen. Wel zijn de individuele prijzen voor het Oostenrijkse Bundesliga-seizoen al vergeven. Scherpen nam zijn prijs voor beste keeper in ontvangst en zei: “Ik ben erg blij met deze prijs. Het is niet alleen een persoonlijke prestatie, maar ook een compliment voor ons hele keepersteam, inclusief Stefan Loch als keeperstrainer. Dank aan iedereen die op mij gestemd heeft. Een prijs als deze motiveert me om elke dag hard te blijven werken en mezelf te blijven verbeteren”, zo klonk het.

