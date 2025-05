Ajax heeft tegen Twente geen last van sterkhouder - en daar zal PSV minder blij mee zijn

Ajax hoeft zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente in ieder geval géén rekening te houden met . FC Twente-trainer Joseph Oosting neemt in de aanloop naar de play-offs voor Europees voetbal geen risico met de Duitse doelman, die ‘al tijden last heeft van allerlei pijntjes’. Unnerstall, die dit seizoen pas twee competitieduels moest missen, wordt in de Johan Cruijff ArenA vervangen door .

FC Twente hoopte zich woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen AZ te verzekeren van de vijfde plaats. De Tukkers kwamen tegen de directe concurrent weliswaar vroeg op achterstand, maar rechtten in de eerste helft nog de rug en bogen de achterstand al vrij snel om in een voorsprong. Ze slaagden er echter niet in om de voorsprong vast te houden. AZ maakte nog voor het einde van de eerste helft gelijk. Na rust kwam alleen Denso Kasius nog tot scoren, waardoor niet FC Twente maar AZ goede zaken deed in de strijd om de vijfde plaats (2-3).

Artikel gaat verder onder video

FC Twente kan nog steeds vijfde worden, maar heeft het niet meer in eigen hand. Het verschil tussen AZ en FC Twente is bij aanvang van de laatste speelronde twee punten in Alkmaars voordeel. AZ neemt het op eigen veld op tegen het al gedegradeerde Almere City, terwijl de Tukkers op bezoek gaan bij Ajax, dat nog een kleine kans heeft op de landstitel. FC Twente reist zondag in elk geval zonder zijn eerste doelman af naar Amsterdam. Oosting heeft besloten om Unnerstall thuis te laten, zo meldt Tubantia vrijdagmiddag. “De doelman heeft al tijden last van allerlei pijntjes en krijgt met het oog op de nacompetitie rust”, zo klinkt het.

LEES OOK: Slecht nieuws voor Farioli: Ajax mist belangrijke kracht in laatste wedstrijd tegen FC Twente

Daar lijkt Unnerstall inderdaad aan toe. De Duitser ging woensdagavond tegen AZ nog enorm in de fout, waardoor de bezoekers toch nog met een gelijke stand de rust tegemoet gingen. Unnerstall wordt in Amsterdam dus vervangen door Tyton. De Pool heeft een (kort) verleden bij Ajax. De Amsterdammers contracteerden hem in maart 2022. Tyton was destijds transfervrij. Hij speelde uiteindelijk geen minuut voor Ajax. Sinds de zomer van dat jaar staat hij onder contract bij FC Twente, waar de teller op zeven wedstrijden staat.

