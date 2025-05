Priske samen met Liverpool-legende kandidaat bij 55-voudig landskampioen

Het is een lange tijd stil gebleven rond Brian Priske, maar nu wordt zijn naam plots nadrukkelijk in verband gebracht met een nieuwe baan. De Deen, die in februari van dit jaar op straat werd gezet door Feyenoord, zou in beeld zijn bij Rangers FC als opvolger van Philippe Clement, die eveneens in de tweede maand van dit jaar is ontslagen. Priske is echter niet de enige kandidaat bij Rangers. De Schotse topclub zou ook Davide Ancelotti (de zoon van) en Steven Gerrard op het lijstje hebben staan.

Feyenoord stelde Priske vorig jaar aan als opvolger van Arne Slot. De Deen stond voor de loodzware uitdaging om de prestaties van Slot een passend vervolg te geven. Priske beleefde met de winst van de Johan Cruijff Schaal begin augustus een uitstekende start, maar de resultaten in de Eredivisie hielden niet over. Omdat Priske Feyenoord wel op indrukwekkende wijze door de competitiefase van de Champions League wist te loodsen en daarmee een plek in de tussenronde bezorgde, kreeg hij begin dit kalenderjaar in eerste instantie het voordeel van de twijfel. Maar begin februari besloot de Rotterdamse leiding alsnog afscheid van hem te nemen.

LEES OOK: Te Kloese onthult: hierdoor klikte het niet tussen Feyenoord en Priske

Priske werd in april gelinkt aan een avontuur in Duitsland, maar voor de rest bleef het na zijn vertrek bij Feyenoord opvallend stil rond zijn persoon. Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens de BBC hebben Rangers FC en Priske al gesprekken gevoerd over een mogelijke klus in Glasgow. Rangers FC is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, na de Belg Clement eerder dit kalenderjaar te hebben ontslagen. Rangers FC vormde in het voorbije seizoen geen enkele bedreiging voor Celtic. Het verschil tussen de rivalen bedroeg uiteindelijk zeventien punten in het voordeel van Celtic. Rangers FC eindigde voor het vierde opeenvolgende jaar op de tweede plaats.

Keert Gerrard terug bij Rangers FC?

De club wacht zodoende dus al even op de 56e landstitel. Daar moet de nieuwe trainer verandering in gaan brengen. Wie er na de zomer op de bank zit, moet echter nog blijken. Rangers FC stelde na het ontslag van Clement Barry Ferguson aan als interim-trainer. Priske is een van de kandidaten om het hoofdtrainerschap op zich te nemen. Naast de voormalig Feyenoord-trainer worden ook Davide Ancelotti, de zoon van Carlo Ancelotti, en Liverpool-legende Gerrard in verband gebracht met de klus. Gerrard was in het verleden al trainer van Rangers FC. Hij stond tussen 1 juli 2018 en 10 november 2021 aan het roer op Ibrox. Gerrard verkaste in 2021 naar Aston Villa. Daar verbleef hij nog geen jaar, waarna hij in juli 2023 een contract tekende bij het Saudische Al-Ettifaq. Daar vertrok hij in januari van dit jaar.

‘Hereniging Gerrard en Henderson’

Gerrard haalde onder andere Jordan Henderson naar Al-Ettifaq. De voormalig aanvoerder van Liverpool hield het echter niet lang uit in Saudi-Arabië. Hij keerde begin 2024 bij Ajax terug op de Nederlandse velden. Henderson was in het voorbije seizoen een van de dragende krachten in het elftal van de inmiddels vertrokken trainer Francesco Farioli. De Engelsman heeft nog een contract tot de zomer van 2026, maar het is zeer de vraag of hij volgend seizoen nog te bewonderen is in Amsterdam. Volgens het Algemeen Dagblad is Henderson een van de vijf ‘steunpilaren’ die azen op een transfer. In Engeland werd Henderson van de week gelinkt aan een hereniging met Gerrard bij, inderdaad, Rangers FC.

