Chelsea schrijft geschiedenis met Conference League-winst op Real Betis

Chelsea heeft de Conference League gewonnen door Real Betis met 1-4 te verslaan in de finale. Betis kwam als eerste op voorsprong via Abdessamad Ezzalzouli, maar Chelsea draaide het om met goals van , , en . gaf twee assists. Zo schreef Chelsea geschiedenis door als eerste club alledrie de Europese hoofdtoernooien te winnen.

Weg naar de finale

Chelsea kende een voorspoedige competitiefase, met zes winstpartijen in zes wedstrijden. Daarmee eindigde de Engelse club bovenaan de competitie en kreeg het op papier de makkelijkste route naar de finale. Voor Real Betis was dat anders. De Spanjaarden eindigden als vijftiende in de competitie en moesten een extra ronde overleven. Uiteindelijk rekende Betis af met KAA Gent, Vitória Guimarães, Jagiellonia Białystok en Fiorentina. Chelsea bereikte de finale in het Poolse Wroclaw door FC Kopenhagen, Legia Warschauw en Djurgardens IF te verslaan.

Eerste helft

Real Betis kwam al vroeg op voorsprong via Ezzalzouli, kortweg Ez Abde. Isco verzorgde in minuut negen de assist op een helemaal vrijstaande Abde, die vanaf een meter of tien binnenschoot in de verre onderhoek. Chelsea ging steeds op zoek naar de gelijkmaker, maar er werd gedurende de eerste helft steeds goed verdedigd door Betis.

Tweede helft

Het duurde behoorlijk lang, maar Chelsea deed wat terug. In de 65ste minuut kwamen The Blues verdiend op gelijke hoogte. Palmer sneed een mooie voorzet aan, die de 1,78 meter langer Enzo Fernández binnenkopte. Met bijna een half uur te spelen lag de wedstrijd weer helemaal open.

Uiteindelijk bleek niets minder waar. Het werd erop en erover voor Chelsea dat in de 71ste minuut de 1-2 maakte. Wederom gaf Palmer, die prachtig wegdraaide bij zijn tegenstander, de assist. Ditmaal op Jackson, die de bal met zijn borst binnenwerkte. In de 83ste minuut velde Sancho de wedstrijd op slot met de 1-3.

In de slotfase zorgde Antony nog voor verbazing door een opstootje met Fernández. Er leek gespuugd te worden en de twee stonden hoofd tegen hoofd. Later werd dat nog overschaduwd. Caicedo jaste de 1-4 binnen in de blessuretijd.

Chelsea schrijft geschiedenis

Los Verdiblancos konden de achterstand niet te boven komen en zo werd Chelsea de eerste club in de geschiedenis die de Champions- Europa- en Conference League bemachtigde.

De eindzege in het toernooi maakt voor Chelsea overigens niet uit wat betreft de verdeling van de Europese tickets. De club uit West-Londen plaatste zich al voor de Champions League door als vierde eindigen in de Premier League, dus het Europa League-ticket dat gepaard gaat met de winst, komt te vervallen.

