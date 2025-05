Conference League-finale op tv: zo kijk je gratis naar Betis - Chelsea

Real Betis en Chelsea spelen vanavond (woensdag) in Polen de finale van de Conference League. De eindstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, ontdek hier hoe laat het begint en hoe je de wedstrijd kunt bekijken als je geen Ziggo-abonnement hebt.

Hoe laat begint de Conference League-finale tussen Betis en Chelsea?

De aftrap van de finale in Stadion Miejski in het Poolse Wroclaw wordt verricht om 21.00 uur. De UEFA heeft Irfan Peljto uit Bosnië & Herzegovina aangewezen als arbiter bij de eindstrijd.

Op welke zender wordt Betis-Chelsea uitgezonden?

De finale wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op Kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.

Hoe kijk je gratis naar Betis-Chelsea als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de finale van de Conference League gratis bekijken. Per januari kunnen zij wedstrijden van Nederlandse clubs én Europese finales ook zónder Ziggo-account streamen via de Ziggo GO-app. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Hoe bereikten Betis en Chelsea de finale?

Voor Betis wordt het sowieso een historische avond: de Spanjaarden stonden niet eerder in de clubhistorie in de finale van een Europees toernooi. Betis sloot de competitiefase van de Conference League af als nummer vijftien van de ranglijst en moest daardoor aantreden in de tussenronde, waarin het Belgische KAA Gent werd uitgeschakeld. De Spanjaarden rekenden vervolgens af met Vitoria Guimarães, Jagiellonia Bialystok en in de halve finales met Fiorentina. Antony is een belangrijke kracht in het elftal van de ervaren trainer Manuel Pellegrini. De oud-Ajacied kwam in de winterstop op huurbasis over van Manchester United en was in de Conference League viermaal trefzeker. In de halve finales scoorde de Braziliaan zowel uit als thuis tegen Fiorentina.

Chelsea wist in de competitiefase alle zes de duels te winnen en eindigde met de maximale score van achttien punten dan ook bovenaan. The Blues waren derhalve vrijgesteld van de tussenronde en rekenden in de knock-outfase af met achtereenvolgens FC Kopenhagen, Legia Warschau en Djurgårdens IF. Trainer Enzo Maresca besloot een aantal grote namen, waaronder Cole Palmer, pas na de winter in te schrijven voor het derde Europese toernooi. Oud-PSV'er Noni Madueke was er wel vanaf het begin bij, al werd hij in de eerste fase veelal gespaard. Madueke onderscheidde zich wel in de kwartfinale, toen hij in de return tegen Legia Warschau twee keer scoorde in één helft. Ook in de halve eindstrijd kwam de Engelsman eenmaal tot scoren.

