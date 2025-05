De grootste verrassingen in de geschiedenis van voetbalweddenschappen

We plaatsen al weddenschappen op voetbal zo lang als de sport eigenlijk bestaat. Toch staan ook bookmakers regelmatig voor verrassingen. Ze berekenen hun odds op basis van kennis uit het verleden. Maar als de underdog ineens voor een grote verrassing weet te zorgen, dan zorgt dit voor enorme uitbetalingen. Door de jaren heen zijn er ook echt wel verschillende verrassingen geweest die de meeste bookmakers van tevoren niet konden voorspellen. Ben je benieuwd welke verrassingen dit zijn? Wij hebben de grootste verrassingen in de geschiedenis van voetbal weddenschappen online geplaatst.

Duitsland schakelt Brazilië uit in 2014 met 7-1

Natuurlijk hadden de bookmakers in 2014 Duitsland echt wel kansen gegeven om te winnen. Tenminste meestal zijn de Buitenlandse casino betrouwbaar daarin. Maar er is waarschijnlijk bijna niemand geweest die in het casino een weddenschap geplaatst heeft met 7-1. Met deze monsterscore werd Brazilië in de halve finale op het WK voetbal uitgeschakeld. Het komt sowieso bijna nooit voor dat er in de halve finale zo'n monster score neergezet wordt. Laat staan in een wedstrijd tussen Duitsland en Brazilië. Het meest bizarre is er nog dat er in zes minuten tijd maar liefst 4 doelpunten gemaakt werd. Dit zullen de meeste mensen ook niet ingevuld hebben bij een weddenschap.

Leicester City wordt in 2016 kampioen van de Premier League

Zelfs voor de grootste fans was het een enorme verrassing dat hun voetbal weddenschap die als grap begon tonnen aan prijzengeld uitkeerde. In het seizoen 2014/2015 degradeerde Leicester City nog bijna. Om daarna in 2016 verrassend kampioen te worden van de Premier League. De verrassing was zo groot dat het bookmakers gigantisch veel geld ging kosten. Een aantal bookmakers hebben halverwege het seizoen spelers al verleid om eerder uit te betalen tegen een lager bedrag. Een deel van de Leicester fans die voor de grap een weddenschap in het casino geplaatst hadden deden dit dan ook.

Denemarken schakelt Duitsland uit tijdens het EK 1992

Eén van de grootste verrassingen in de geschiedenis van voetbal weddenschappen vond een tijd geleden plaats. Denemarken was één van de verrassende deelnemers aan het EK 1992. In eerste instantie zouden ze niet eens meedoen. Maar Joegoslavië besloot uiteindelijk niet mee te doen vanwege de situatie in het land. Denemarken werd opgeroepen als vervanger en besloot Duitsland eruit te kegelen. Ze werden tijdens de EK finale zelfs Europees kampioen. Iets wat niemand vooraf had verwacht omdat ze niet eens gekwalificeerd waren. Duitsland daarentegen had de afgelopen keren zelfs gewonnen. Dit was zeker vooraf één van de grootste verrassingen in de geschiedenis.

Griekenland wint het EK 2004

Voorafgaand aan het EK 2004 kon je natuurlijk wedden wie het EK ging winnen. Griekenland had volgens de bookmakers een kans van 0,7%. De Grieken die vol geloof een weddenschap hebben geplaatst in 2004 konden echt iets leuk doen van hun wed winst. De kans is groot dat het gebeurd is want de Grieken houden wel van een gokje. Niemand had vooraf gedacht dat er een finale zou zijn tussen Portugal en Griekenland en deze met 0-1 gewonnen zou worden door Griekenland. Charisteas werd de grote held van de Grieken na het scoren van het winnende doelpunt.

IJsland schopte het tot de kwartfinales in 2016

Een grote verrassing was het eigenlijk dat tijdens het EK 2016 IJsland zichzelf gekwalificeerd had. Het land wist al vrij snel de harten van voetballiefhebbers te veroveren. Ze wisten zelfs na de groepsfase Engeland uit te schakelen met 1-2. Uiteindelijk bleek in de kwartfinales Frankrijk net een maatje te groot te zijn. Ze verloren de wedstrijd met 5-2. Toch blijft het bijzonder dat een land met slechts 300.000 inwoners het zover weet te schoppen op een EK voetbal.