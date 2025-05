Doldwaze woensdagavond bezorgt één equipe in Eindhoven bakken met werk

De meeste mensen in Eindhoven, zijn erg blij met de ontwikkelingen in de Eredivisie van woensdagavond. Ajax vergaloppeerde zich in Groningen, terwijl PSV met een galaoverwinning weer beslag legde op de koppositie. Een partij moet door PSV wel flink aan de bak.

Roy van der Zande is een medewerker van transportbedrijf Kusters, het bedrijf dat de platte kar beheert. Op laatstgenoemde hossen de spelers van PSV bij elke landstitel. Van der Zande zat woensdag in het Philips Stadion. "De sfeer in het stadion gisteravond was écht top. Maar toen dacht ik wel: we moeten morgen aan de bak. Alhoewel we er de laatste tijd al wel rekening mee hadden gehouden dat we de kar moesten gaan klaarstomen" zo vertelt hij aan Omroep Brabant.

Artikel gaat verder onder video

Er moet namelijk nog veel gedaan worden, om de platte kar gereed te maken voor maandag, de dag waarop het eventuele kampioensfeest van PSV gepland staat. "De kar moet opgehoogd worden zodat de spelers goed zichtbaar zijn. De mannen gaan springen en bier drinken, dus er komt een reling op voor de veiligheid. En als laatste komen natuurlijk de logo's van de club erop." Echt zorgen maakt Van der Zande zich niet. "We gaan er vanmiddag aan beginnen, dat redden we wel."

LEES OOK: Rafael van der Vaart snapt he-le-maal niks van reactie PSV op uitglijder Ajax

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Johan Derksen komt plotseling met groot compliment voor Noa Lang 🔗

👉 Kraay junior lyrisch: 'Het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar' 🔗

👉 Ajax-icoon hekelt Makkelie: 'PSV is in mijn ogen enorm geholpen' 🔗

👉 PSV gaat mogelijk shoppen in Rotterdam voor defensieve versterking 🔗

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗