Domper voor Koeman: WK-kwalificatie in gevaar voor international na operatie

is dinsdag geopereerd aan zijn enkel, bevestigt Arsenal-trainer Mikel Arteta in aanloop naar het Premier League-duel met Southampton. De Oranje-international is daardoor 'enkele weken' uitgeschakeld en zal mogelijk een streep moeten zetten door de aanstaande WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal.

Timber deed begin deze maand nog mee in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, maar moest door fysiek ongemak het afgelopen duel met Newcastle United laten schieten. Eerder tegen Liverpool bleef Timber ook al de gehele wedstrijd op de bank. Arteta bevestigt dat de Nederlander inmiddels is geopereerd. "Jurriën is dinsdag aan zijn enkel geopereerd en zal een paar weken uitgeschakeld zijn", aldus Arteta op de persconferentie.

Dit seizoen groeide Timber uit tot een vaste waarde bij Arsenal, nadat hij het afgelopen seizoen bijna volledig aan zijn voorbij moest laten gaan vanwege een zware knieblessure. "We moeten niet vergeten dat hij vrijwel een heel seizoen eruit heeft gelegen. Dat Jurriën dit seizoen zo goed heeft gepresteerd, na een kruisbandblessure, is eigenlijk ongelooflijk", looft Arteta de Oranje-international.

Daar eindigt de lofzang van Arteta, die zeer onder de indruk is van Timber, niet. "We hebben niet zomaar een speler gecontracteerd, we hebben een leider gecontracteerd. Een heel, heel bijzondere speler", besluit Arteta lyrisch over de verdediger, die in de zomer van 2023 voor een bedrag van veertig miljoen euro overkwam van Ajax.

WK-kwalificatie in gevaar voor Timber?

Door de operatie is Timber enkele weken uit de running. Het is dus nog maar de vraag of bondscoach Ronald Koeman in de WK-kwalificatie een beroep kan doen op de centrale verdediger annex vleugelverdediger. Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks op zaterdag 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Drie dagen later wacht in de Euroborg de ontmoeting met Malta.

