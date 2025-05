Enorme rel in Italië: AS Roma beschuldigt Feyenoord-beul van mishandeling jeugdspelers

AS Roma komt met stevige beschuldigingen tegen oud-speler , die volgens de club afgelopen maandag, bij een beloftenwedstrijd tussen de Romeinen en zijn huidige club Fiorentina, onder meer twee jeugdspelers zou hebben mishandeld. De speler ontkent de beschuldigingen categorisch, maar het Italiaanse openbaar ministerie is inmiddels een onderzoek gestart naar de aanvallende middenvelder.

De 25-jarige Zaniolo stond van medio 2018 tot februari 2023 onder contract bij AS Roma. In de hoofdstad groeide hij uit tot Italiaans international. Daarnaast bezorgde hij Roma in 2022 de Conference League, door in de finale tegen Feyenoord het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. In de winter van 2023 vertrok hij echter naar het Turkse Galatasaray, dat hem een halfjaar later verhuurde aan Aston Villa en dit seizoen stalde bij achtereenvolgens Atalanta Bergamo en Fiorentina.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mourinho laat zich van slechtste kant zien voor Feyenoord-beul Zaniolo

Afgelopen maandag stonden de beloftenploegen van Fiorentina en Roma in Florence tegenover elkaar. Roma bracht daags na de wedstrijd een officieel statement naar buiten waarin de club Zaniolo ervan beschuldigt ongeoorloofd de kleedkamer van de bezoekers te zijn binnengedrongen. De aanvallende middenvelder zou op dat moment 'zichtbaar onder invloed' zijn geweest en in de kleedkamer geürineerd hebben. Daarna zou Zaniolo jeugdspelers Mattia Almaviva en Marco Litti mishandeld hebben. Eerstgenoemde zou zijn geslagen, terwijl de tweede tegen een bank zou zijn aangeduwd. Beide spelers moesten daarop naar het ziekenhuis en zullen volgens hun werkgever respectievelijk tien (Almaviva) en 21 (Litti) dagen nodig hebben om te herstellen.

Zaniolo ontkent beschuldigingen AS Roma: 'Deze keer accepteer ik het niet'

Zaniolo bood inmiddels op Instagram zijn excuses aan, maar ontkent de beschuldigingen van zijn oude club in een interview met de krant Corriere dello Sport. "Deze keer accepteer ik het niet. Ik heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen als ik fouten heb gemaakt en mijn straffen en schorsingen geaccepteerd. Maar ik laat me niet afschilderen als iemand die vechtpartijen begint of een kind iets aandoet", zegt Zaniolo. "Ik weet dat ik me slecht heb gedragen en daar neem ik de verantwoordelijkheid ook voor. Ik wil het heel eerlijk vertellen. Ik moest naar de wc en de eerste die ik vond was in de kleedkamer van AS Roma."

LEES OOK: Giménez verkoopt elleboogstoot tegen AS Roma: 'Ze hebben een verleden uit Feyenoord-tijd'

"Ik vroeg toestemming om binnen te komen en werd met een glimlach verwelkomd. Ze zeiden: 'Wat, moet je dat zelfs vragen?'. Ik gaf die jongens een high five en zei dat ze het goed gedaan hadden. Maar toen ik het toilet uitkwam begon eentje me luidkeels te provoceren. Toen ik vroeg of hij het tegen mij had kwam hij dichterbij. Ik verloor mijn zelfbeheersing, maar ik heb hem niet geslagen", vervolgt Zaniolo zijn kant van het verhaal. "Dieze fout valt mij zwaar, vooral omdat ik weet dat ik een rolmodel moet zijn voor jonge mensen. Ik wil duidelijk maken dat wat er is gebeurd ver afstaat van wat er wordt geclaimd. Behalve een verbale ruzie heb ik me niet agressief gedragen."

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗