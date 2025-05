Farioli krijgt steun bij Ajax-debacle: 'Hem valt niet zo veel te verwijten'

Lang was Francesco Farioli de veelgeprezen man, die met zijn resultaatvoetbal Ajax naar de landstitel leek te loodsen. Dat kampioenschap lijkt nu echter ver weg. Met een punt voorsprong voorafgaand aan de laatste speeldag zit PSV in een zetel. Toch is Hans Kraay jr. niet kritisch op Farioli na de afgelopen weken.

Op 30 maart won Ajax bij en van PSV met 0-2, waardoor de Amsterdammers een voorsprong namen van negen punten. Veel kenners zeiden dat alles gespeeld was en de Eindhovenaren zich maar op de tweede plek moesten focussen. Zij hadden echter buiten een totale inzinking van de ploeg van Farioli gerekend. FC Utrecht versloeg Ajax in eigen huis met 4-0, Sparta hield Ajax in de ArenA op 1-1 en op dezelfde locatie gingen de Amsterdammers met 0-3 onderuit tegen NEC. Na het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen is de ineenstorting compleet.

Had Farioli dingen anders moeten aanpakken? Kraay jr. laat in Voetbalpraat weten niet zo te denken. "Ik denk dat hem niet zo heel veel te verwijten valt, hoe opmerkelijk dat ook klinkt." Farioli kreeg voorafgaand aan het duel met Groningen indirect advies van Wesley Sneijder via De Telegraaf. "Die (Sneijder, red.) zei een aantal hele nuttige dingen: "Je moet voetbal brengen achterin, Hato erin, Rugani eruit. Je zal veel meer frisheid op de flanken moeten hebben met Godts en Traoré." Fitz-Jim wilde hij volgens mij ook erbij. Dat heeft hij allemaal gedaan." De analist weet natuurlijk niet of Farioli ook echt de woorden van Sneijder heeft gelezen.

Farioli is de laatste weken weinig afgewezen van zijn spelopvatting, vindt Hansie Hansie. "Hij heeft het hele seizoen gespeeld zoals hij graag speelt. Af en toe zet Ajax met een buitenspeler en een spits een beetje druk. Met dat heerlijke countervoetbal hebben ze heel ordinair vaak met 1-0 gewonnen." De analist van ESPN wijst dan naar een afspraak tussen Kroes en Farioli, die naar verluidt zou zijn gemaakt. "De Ajax-supporters zijn helemaal meegegaan in de afspraak dat dit een tussenjaar is. We moeten die veertig miljoen binnenharken, iedereen is daarin meegegaan. En als je dan een keer verliest tegen FC Utrecht, waarin je in de eerste helft niet zo slecht speelt, moet je dan alles omgooien wat je succes heeft gebracht?"

