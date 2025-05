Italiaanse club neemt afscheid van trainer, Farioli gespot in stadscentrum

Francesco Farioli wordt sinds zijn vertrek bij Ajax aan verschillende clubs gelinkt. Nu ook Fiorentina en trainer Raffaele Palladino afscheid van elkaar hebben genomen, wordt de naam van Farioli nadrukkelijk in verband gebracht met de club. De voormalig Ajax-trainer is zelfs al gespot in het centrum van Florence.

Palladino verlaat Fiorentina na slechts één seizoen als hoofdtrainer. I Viola eindigden als zesde in de Serie A, waarmee de voorronde van de Conference League werd veiliggesteld. Aan de resultaten lag het niet dus. Volgens Tuttosport zou het zo kunnen zijn dat Palladino een overstap gaat maken naar Atalanta Bergamo, nu Gian Piero Gasperini op het punt staat om bij AS Roma aan de slag te gaan.

LEES OOK: Farioli praat met club die veel lager staat aangeschreven dan Ajax

Farioli werd ook in verband gebracht met het hoofdtrainerschap van Roma, maar grijpt dus naast die klus. Dat is niet voor het eerst. Ook AC Milan stelde met Massimiliano Allegri een nieuwe trainer aan. Eerder werd de naam Farioli ook genoemd in combinatie met Bayer Leverkusen, maar Erik ten Hag staat daar inmiddels aan het roer.

Nu de trainerspositie bij Fiorentina vrij is, duikt de naam van de voormalig Ajax-trainer ook in Florence op. Niet alleen zijn naam overigens: Farioli werd op donderdagavond gespot in een restaurant in het centrum van de Toscaanse stad. Naast Farioli, die uit de streek komt, worden ook Daniele De Rossi en Marco Baroni genoemd.

