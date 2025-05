Farioli praat met club die veel lager staat aangeschreven dan Ajax

Francesco Farioli heeft vorige week met Rangers FC gesproken over de vacante trainersfunctie bij de Schotse grootmacht. Dat onthult de doorgaans goed ingevoerde journalist Stephen McGowan van Herald Sport donderdagavond.

Rangers FC zit momenteel zonder trainer. De club uit Glasgow nam in februari afscheid van de Belg Philippe Clement en werd vervolgens door oud-voetballer Barry Ferguson naar het einde van het seizoen gegidst. Rangers FC eindigde het seizoen in de Schotse competitie als tweede, met liefst zeventien punten minder dan kampioen Celtic.

Volgens Herald Sport heeft Rangers FC vorige week al gesproken met Farioli. Dat is rap na het vertrek van de Italiaanse trainer bij Ajax, op 19 mei.

Farioli is niet de enige trainer die op de radar van Rangers FC staat: Herald Sport noemt ook Davide Ancelotti, Steven Gerrard, Russell Martin en voormalig Feyenoord-trainer Brian Priske als opties.

Farioli zal zijn loopbaan elk geval niet voortzetten bij AC Milan of AS Roma. De 33-jarige Italiaan werd de afgelopen weken met beide clubs in verband gebracht., maar AC Milan gaat naar alle waarschijnlijkheid in zee met Massimiliano Allegri, terwijl Gian Piero Gasperini op het punt staat om bij AS Roma aan de slag te gaan.

