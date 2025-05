Perez deelt live op tv boodschap voor zieke Van Gangelen

Kenneth Perez heeft zondagavond live op tv zijn steun voor Jan Joost van Gangelen uitgesproken. De presentator van ESPN maakte begin april bekend dat hij voorlopig niet op tv te zien is, omdat hij niet lekker in zijn vel zit.

Nu het Eredivisie-seizoen ten einde is, zit ook de reguliere programmering bij ESPN erop voor deze voetbaljaargang. Tegen het einde van de uitzending van Dit Was Het Weekend besluit Perez zich tot de camera te richten. “Dankuwel voor dit seizoen”, komt de analist eerst met een bedankje voor alle kijkers.

Vervolgens besluit Perez zich tot Van Gangelen te richten. “Niet ten nadele van jou (Milan van Dongen, red.), maar we hopen onze collega Jan Joost weer terug te zien begin volgend seizoen.” Dat wordt door Van Dongen beaamd. “Dat hopen we allemaal Jan Joost, dat je op deze stoel weer regelmatig te zien zal zijn. Maar neem je tijd.”

Van Gangelen afwezig voor gezondheid

Van Gangelen maakte halverwege april bekend voorlopig uit roulatie te zijn. “Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid”, schreef de presentator destijds op Instagram. “Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen. Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed.”

