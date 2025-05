Speler van Sparta glundert met kampioensschaal na verlies tegen PSV

kon zondag met Sparta Rotterdam geen roet gooien in het titelfeest voor PSV gooien (1-3 nederlaag). De 22-jarige middenvelder van Sparta leek daar na afloop echter niet bepaald mee te zitten.

Sparta verloor zondagmiddag met 1-3 van PSV, waardoor de Eindhovenaren het kampioenschap in de Eredivisie veiligstelden op Het Kasteel. Gjivai Zechiël maakte aan het begin van de tweede helft nog wel gelijk namens Sparta, maar in het laatste halfuur liep PSV dankzij doelpunten van Luuk de Jong en Malik Tillman toch nog uit naar een zege en de landstitel. Sparta eindigt het seizoen daardoor als twaalfde in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gruwelijke details uit Eindhoven: ‘Hij is door 10 man in elkaar geslagen en moest alles afgeven’

Nassoh kwam meteen na rust als invaller binnen de lijnen bij Sparta en speelde de gehele tweede helft. De voormalig jeugdexponent van PSV poseerde na afloop van de wedstrijd lachend met een supporter van PSV: de twee hielden samen een namaakexemplaar van de door PSV gewonnen kampioensschaal vast.

Nassoh werd geboren in Eindhoven en speelde jarenlang in de jeugdopleiding van PSV. Hij debuteerde nooit voor PSV 1, maar kwam wel tot 106 wedstrijden namens de beloften in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds dit seizoen staat hij onder contract bij Sparta.

LEES OOK: Late doelpuntenmaker Nassoh krijgt appjes van PSV'ers: 'Ze zeiden...'

Nassoh vertolkte eind april een sleutelrol voor PSV in de titelrace. De middenvelder scoorde namens Sparta in de uitwedstrijd tegen Ajax en was daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de twee punten die Sparta de grootste titelconcurrent van PSV afsnoepte (1-1). Na afloop gaf hij aan dat hij voorafgaand aan de wedstrijd de nodige berichten had ontvangen van oude bekenden van PSV.

Mo Nassoh Eindhovenaar pic.twitter.com/t0A7z5NF1M — Sil van Els (@_elshoven_) May 18, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder 🔗

👉 Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...' 🔗

👉 Luuk de Jong aangepakt: 'Je ziet gewoon dat het op is' 🔗

👉 Kritiek op PSV én Noa Lang: 'Alsof hij de enige speler is die..' 🔗

👉 Rafael van der Vaart noemt ‘mooie stap’ voor Noa Lang 🔗