Voormalig VI-steunpilaar over terugkeer: 'Ik mis het echt'

Het is bijna een jaar geleden dat Jan Hillenius vertrok als eindredacteur bij Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee uitte al eerder zijn hoop op een terugkeer van zijn oud-collega, die jarenlang betrokken was bij de verschillende VI-titels. Er zijn inmiddels plannen om te praten over een terugkeer, zo vertelt Hillenius aan Omroep West.

Hillenius werkte zestien jaar lang als eindredacteur van Vandaag Inside en de voorgangers ervan. “Hij kent Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee door en door”, zo schrijft Omroep West. Afgelopen augustus verliet Hillenius de televisiewereld om aan de slag te gaan als leraar Nederlands in zijn thuisstad Den Haag.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Genee mist zijn voormalig eindredacteur, gaf hij al eerder aan. “Jan en ik waren één. Hij kon me als eindredacteur als geen ander lezen en voelde altijd aan welke grappen er zouden komen of in welke richting een gesprek zou gaan. Dat hij er niet meer is, is een gemis.” Een mogelijke terugkeer zou hij dan ook ‘erg op prijs stellen’. “Ik mis Jan absoluut en ik zou het heel fijn vinden als hij zou terugkeren.”

Hillenius is tevreden met zijn bestaan als docent, maar heeft de televisiewereld ook wel gemist: “Het onderwijs is ontzettend leuk en ik heb het echt naar mijn zin. Ik heb er zeker geen spijt van", vertelt hij in het radioprogramma Menno in de Middag. Toch behoort een terugkeer bij VI tot de mogelijkheden: “Ik ga dan vier dagen per week lesgeven en dan één dag benutten om iets te doen bij tv.” Of dat bij Vandaag Inside zal zijn? "Dat zou kunnen. Ik ga er over praten of dat een optie is.”

Jan Hillenius en Jan Boskamp in 2022

Boskamp ontvangt eerste exemplaar boek van eindredacteur Vandaag Inside over Hongerwinter https://t.co/P0T2H7oaP1 #vandaaginside pic.twitter.com/FoTBkHLNWz — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 13, 2022

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Van der Gijp geniet van vrije avond: 'Kijk niet naar Vandaag Inside' 🔗

👉 Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig' 🔗

👉 Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond' 🔗

👉 Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal 🔗

👉 'Fascinerend hoe Genee de regie kwijtraakte bij Vandaag Inside' 🔗