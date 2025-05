Verweij hekelt Eredivisie-trainer: 'Dan snap je het echt totáál niet'

Mike Verweij toont zich in de podcast Kick-Off van De Telegraaf kritisch op Rogier Meijer, de trainer van NEC. Meijer deed in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin de Nijmegenaren na verlenging werden uitgeschakeld door FC Twente (3-2), geen beroep op routinier . Diens carrière kreeg daardoor een roemloos einde.

NEC kreeg in Enschede een uitgelezen kans om zich te plaatsen voor de eindstrijd van het seizoenstoetje. Vlak voor rust kwam FC Twente, dat op dat moment met 1-0 voorstond, met tien man te staan door een rode kaart van verdediger Alec van Hoorenbeeck. Tien minuten in de tweede helft had NEC het numerieke voordeel omgezet in een 1-2 voorsprong, maar die wist de ploeg van Meijer niet vast te houden. Sem Steijn maakte namelijk gelijk, in de daardoor noodzakelijke verlenging tekende Younes Taha vervolgens voor de beslissende treffer.

De nederlaag in de Grolsch Veste betekent dat Meijers NEC-periode er officieel opzit. Al eerder werd bekend dat de trainer aan het einde van het seizoen zou gaan afzwaaien, na een flirt met Mark van Bommel is in de persoon van Dick Schreuder zijn opvolger inmiddels gepresenteerd. Voor de 38-jarige Schöne werd het duel ook het gedroomde afscheid van zijn profcarrière. Schöne, die behalve voor NEC ook voor clubs als SC Heerenveen, De Graafschap, Ajax en Genoa speelde, bleef 120 minuten op de bank. Zijn invalbeurt van een kwartier in het thuisduel met NAC Breda (3-0) van vorige week betekenden daardoor achteraf zijn laatste minuten als prof.

Verweij vindt het om twee redenen niet te verkroppen dat Meijer in Enschede geen beroep deed op Schöne. "NEC had nog alles om voor te voetballen, zeker toen ze in de verlenging met 3-2 achter kwamen", zegt de Telegraaf-journalist. "Dat je als Rogier Meijer dan Lasse Schöne gewoon laat verpieteren op de bank, in zijn allerlaatste wedstrijd... Hij had natuurlijk wat kunnen brengen in die verlenging. Als je dat niet doet dan heb je geen gevoel in je donder. En hij had ook een toegevoegde waarde kunnen hebben", meent Verweij.

'Van Wolfswinkel sprak de mooiste woorden van allemaal over Schöne'

Volgens Verweij had nota bene tegenstander Ricky van Wolfswinkel na afloop 'de mooiste woorden van allemaal' voor Schöne over. De Twente-spits zocht Schöne na afloop speciaal nog even op en vertelde voor de camera's van ESPN wat hij Schöne vertelde: "Ik zei tegen hem: 'Zonde dat het zo moet eindigen voor jou. Kijk, een verliespartij hier, daar had ik ook op gehoopt. Maar ik had hem zeker nog wat speelminuten gegund.' En ik zei tegen hem dat iedereen die hier op het veld loopt dondersgraag zou willen ruilen met de carrière die hij heeft gehad", aldus Van Wolfswinkel.

"Dan snap je het als trainer echt totaal niet", concludeert Verweij. Valentijn Driessen valt zijn collega bij: "Wat ik niet begreep: volgens mij wisselde Meijer zijn eigen elftal uit de wedstrijd na 90 minuten. Ineens verdween Bryan Linssen. Nou, die was levensgevaarlijk. Ook op één been kun je hem op het veld laten staan, die is zó slim en sluw dat hij altijd wel een gaatje vindt. Én Sontje Hansen, die was ongrijpbaar. Hij had een enorm domme overtreding, die sliding op de keeper sloeg helemaal nergens op. Een hele domme actie en totaal onnodig, maar het punt is: Hansen was echt ongrijpbaar en die verdween ook uit het elftal", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant.

