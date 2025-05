Schitterend: journalist pakt zijn moment en richt zich met mooie woorden tot Farioli

Francesco Farioli hield het zondagmiddag na afloop van de laatste competitiewedstrijd van Ajax, thuis tegen FC Twente (2-0), niet droog op de persconferentie. De Italiaanse trainer zat vol emoties na een slopend seizoen en liet zowel op het veld als voor de camera van ESPN én in aanwezigheid van de andere media zijn tranen vloeien. Willem Vissers maakte het er niet gemakkelijker op voor Farioli. De verslaggever van de Volkskrant maakte van de gelegenheid gebruik om de Ajax-coach te bedanken.

Ajax verbaasde na het seizoen 2023/24 vriend en vijand door Farioli aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De Amsterdammers leken na een dramatisch verlopen seizoen behoefte te hebben aan een ervaren trainer die de club goed kende, maar besloten voor een onbekende en jonge coach te gaan. Farioli kreeg de taak Ajax Champions League-voetbal te bezorgen. Daarvoor moest hij minstens op de derde plek eindigen. Die doelstelling heeft bij ruimschoots behaald. Ajax lag zelfs anderhalve maand op koers voor de landstitel, maar die werd in de laatste week uit handen gegeven.

Bij Farioli kwam er zondagmiddag na afloop van het thuisduel met FC Twente veel los. Het was misschien wel zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. Volgens ESPN koersen Ajax en Farioli af op een breuk. Hoewel Vissers dit seizoen regelmatig zeer kritisch is geweest op de speelwijze van Ajax onder Farioli, ontstond er op de persconferentie na de wedstrijd tegen FC Twente een innig momentje tussen de twee. “Ik vond het voetbal niet altijd even leuk, maar ik wil je even bedanken voor hoe je bent. Dat is het”, zo richtte Vissers zich tot Farioli. De coach was duidelijk geraakt door de woorden van de verslaggever. Farioli knikte dankbaar en snotterde nog wat.

❤️🤝 Wauw: een schitterend moment tussen Willem Vissers en Francesco Farioli vond plaats tijdens de laatste persconferentie van het seizoen 2024/2025! 🤩#Ajax #Amsterdam #Eredivisie pic.twitter.com/Y2x3xEe0wQ — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) May 18, 2025

‘Farioli gaf zijn leven voor Ajax’

In een column op de website van de Volkskrant gebruikt Vissers meer woorden. “Waar Wout Weghorst uithaalde naar een camera, als een ordinaire straatvechter in zijn eigen theater, liet Farioli tranen voor het grote publiek, als signaal van ontwapening. Hij zal wel vertrekken. Er is zo veel gebeurd dit seizoen, hij is zo moe, en hij huilt om wat hij mist: de titel”, zo klinkt het. “Farioli gaf bij wijze van spreken zijn leven voor Ajax. Al die uren, al dat denkwerk, het overtuigen van spelers en stafleden. Het optimisme. De lach. De charme. De stijl. De harde, intern gevoerde strijd met de directie over beloofde, niet altijd gekomen versterkingen. De club waar flankspelers tot de identiteit behoren, had niet genoeg fatsoenlijke buitenspelers.”

Vissers zag Farioli zich ‘normaal’ gedragen. “Aardig. Welbespraakt. Hij was geen schreeuwer, al liep hij dan weleens het veld op, emotioneel als hij is. Hij begon de persconferentie van zondag met het feliciteren van PSV, met de mededeling dat PSV de betere was geweest in waar het om draait in de Eredivisie: voetbal. Natuurlijk was PSV de betere, als kampioen van het ware voetbal, ondanks een beschamende periode van verval waarin het de titel officieus overdeed aan Ajax. Vlak voordat officieus een officieel karakter kreeg, volgde de implosie van Ajax”, zo doelt Vissers op de voorbije weken, waarin de Amsterdammers een voorsprong van negen punten uit handen gaven. “Farioli probeert aan journalisten uit te leggen dat het kan in de sport, dat je negen punten voorstaat en toch geen kampioen wordt. Ja, het is zeldzaam, maar het kan. Bij veel volgers is zo’n omkering onmogelijk.”

Het gebeurde toch echt. Daarmee eindigde het seizoen voor Ajax in rouw, al durfde bij aanvang niemand te voorspellen dat Farioli en zijn spelers het PSV ongelooflijk lastig zouden maken en tien punten boven Feyenoord zouden eindigen. “Jazeker, het voetbal van Ajax was soms om te huilen, omdat het totaal atypisch was waar de club voor staat. Maar het was mooi en interessant om een ander gezicht te zien van het normaliter arrogante, grote Ajax. Ajax loopt meestal in smoking over de rode loper van de Eredivisie. Farioli keek naar de acteurs, trok ze een werkoverall aan, met een helm en stuurde ze de steigers op”, schrijft Vissers. “Alles gegeven, met liefde, stamelde Farioli tussen de tranen door. De tank is leeg.”

