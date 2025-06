AC Milan-fans maken Inter publiekelijk belachelijk na demasqué in München

Internazionale kwam zaterdag van een zeer koude kermis thuis. Aan het eind van een seizoen met mooie prestaties in de Serie A en de Champions League, staat de ploeg van Simone Inzaghi met lege handen. En dat wrijven AC Milan-fans er maar al te graag in.

In eigen land haalde Inter 81 punten en kwam daarmee een punt te kort om opnieuw kampioen van Italië te worden. Napoli was over het gehele seizoen gezien sterker en/of doortastender. In de SuperCoppa-finale was rivaal Milan te sterk, terwijl de roodzwarte stadgenoot Inter ook in de Coppa Italia uitschakelde In Europa oogstte Inter veel lof, vooral door het tweeluik met FC Barcelona (uiteindelijk 7-6), maar de complimenten verstomden snel tijdens de CL-finale. Paris Saint-Germain was met maar liefst 5-0 te sterk: het schaamrood stond bij Inter en de bijbehorende fanschare op de kaken.

Na de afstraffing in München hingen de fans van AC een of meerdere spandoek(en) op met daarop de tekst: "Welkom terug, kampioenen van Europa." Met de ironische tekst hopen de leden van de Curva Sud Milano (fanatieke aanhangers van AC Milan) nog wat extra bloed onder de nagels van de spelers en fans van Internazionale te halen. Het seizoen van AC was echter ook niet om over naar huis te schrijven: de voormalige club van onder andere Marco van Basten en Ruud Gullit eindigde onlangs op een teleurstellende achtste plek. Daardoor speelt Milan volgend seizoen geen Europees voetbal.

🇮🇹 Curva Sud Milano (AC Milan) with a message "Welcome Back European champions" for the Inter fans coming back home from Munich pic.twitter.com/9kkMXiMsJ1 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 1, 2025

