Buffon verklapt wie Spalletti opvolgt als bondscoach van Italië

Gennaro Gattuso wordt de nieuwe bondscoach van Italië, zo bevestigt teammanager tegenover RAI Sport. De voormalige ijzervreter van AC Milan wordt daarmee de opvolger van Luciano Spalletti, die na de desastreuze start in de WK-kwalificatie het veld moest ruimen.

Onder Spalletti kenden de Italianen een dramatische start van de WK-kwalificatie: op bezoek bij Noorwegen werd met maar liefst 3-0 verloren. Afgelopen maandag waren de Azzurri nog wel te sterk voor Moldavië (2-0), maar dat resultaat kon Spalletti niet meer redden. De oud-trainer van onder meer Napoli en Zenit St. Petersburg maakte voor de wedstrijd al bekend dat het zijn laatste duel als bondscoach zou zijn.

In de zoektocht naar een opvolger kwam de Italiaanse voetbalbond FICG in eerste instantie uit bij Claudio Ranieri (73), die echter vriendelijk bedankte voor de eer en zich komend seizoen richt op zijn nieuwe rol achter de schermen bij AS Roma. De Italianen zouden hun pijlen vervolgens direct hebben gericht op Gattuso.

Buffon, die tegenwoordig als teammanager van de Italiaanse ploeg fungeert, bevestigt dat zijn voormalig ploeggenoot de nieuwe bondscoach van Italië wordt. De naam van Gattuso roept vele vraagtekens op, toch is Buffon overtuigd van de 47-jarige oefenmeester. "De voorzitter en de bond hebben een paar drukke dagen achter de rug, maar ik denk dat we uiteindelijk de best mogelijke beslissing hebben genomen."

Gattuso moet Italië naar WK 2026 leiden

Gattuso moet ervoor zorgen dat Italië er na het mislopen van de WK's van 2018 en 2022 komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada weer bij is. Door de 3-0 nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen is dat allerminst een uitgemaakte zaak. "Het belangrijkste is dat we beschamende wedstrijden die Italië onwaardig zijn voorkomen", aldus Buffon. "Dat moet al mogelijk zijn met een paar kleine aanpassingen."

Gattuso maakte tussen 2009 en 2012 furore als heethoofdige kuitenbijter op het middenveld van AC Milan, waarmee hij onder meer twee keer de Champions League won. Daarnaast speelde hij 73 interlands voor Italië, waaronder zes op het gewonnen WK van 2006. Na zijn actieve loopbaan was Gattuso onder meer trainer van Palermo, AC Milan, Napoli, Valencia en Olympique Marseille. Vorige week vertrok hij bij de Kroatische club Hajduk Split, die hij een seizoen onder zijn hoede had.

