Dumfries en De Vrij krijgen na vier jaar te maken met nieuwe trainer bij Internazionale

Simone Inzaghi trekt na vier seizoen de deur achter zich dicht bij Internazionale. Dat maakt de Italiaanse grootmacht dinsdag bekend via de officiële kanalen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 49-jarige coach zijn carrière voortzetten bij het Saudische Al-Hilal.

Inzaghi werd in de zomer van 2021 aangesteld bij Internazionale als opvolger van Antonio Conte. Met de Nerazzurri wist de Italiaanse coach beslag te leggen op een zestal prijzen: het kampioenschap in 2024, tweemaal de Coppa Italia en driemaal de Italiaanse Supercup. Daarnaast wist Inzaghi tweemaal de finale van de Champions League te bereiken. Afgelopen zaterdag werd de finale tegen Paris Saint-Germain met 5-0 verloren.

Op de website van Inter kijkt de oefenmeester tevreden terug op de afgelopen jaren. "Het moment is gekomen voor mij om afscheid te nemen van deze club, na een traject van vier jaar waarin ik alles heb gegeven. Elke dag begon en eindigde met de gedachte aan Inter. Ik werd beloond met professionaliteit en passie van de spelers, het bestuur en elke medewerker van de club", aldus Inzaghi.

Toekomst Inzaghi mogelijk in Saudi-Arabië

De kans is groot dat Inzaghi zijn trainerscarrière gaat vervolgen bij het ambitieuze Al-Hilal. Volgens transferexpert Fabrizio Romano kan de 49-jarige oefenmeester in Saudi-Arabië een duizelingwekkend bedrag van 26 miljoen euro per jaar verdienen. Als het aan Al-Hilal ligt, dan wordt Inzaghi nog voor het WK voor clubs, waar het in een poule met onder meer Real Madrid zit, aangesteld.

Internazionale start zoektocht naar opvolger

Italiaanse media schetsen dat Inter de zoektocht naar een opvolger van Inzaghi inmiddels is gestart. Volgens La Gazzetta dello Sport worden Cesc Fàbregas (Como) en Roberto De Zerbi (Olympique Marseille) gezien als mogelijke opvolgers van de Italiaanse oefenmeester bij de grootmacht uit de Serie A.

Il messaggio di Simone Inzaghi#FCIM — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025

