'Pikante transfer FC Barcelona forceert speler van 422 duels richting de uitgang'

Er bestaat een kans dat Marc-André Ter Stegen deze zomer vertrekt bij FC Barcelona. De Duitser heeft bij de kampioen van Spanje weliswaar nog een contract tot de zomer van 2028, maar ziet zijn kansen op speeltijd volgend seizoen mogelijk flink slinken. FC Barcelona maakt nadrukkelijk werk van de komst van . Volgens Mundo Deportivo kan Ter Stegen, mocht García daadwerkelijk de overstap maken van Espanyol, voor speeltijd het beste elders voor zijn kans gaan.

Ter Stegen staat al sinds de zomer van 2014 onder contract bij FC Barcelona. De Duitser, die voor een bedrag van twaalf miljoen euro overkwam van Borussia Mönchengladbach, nam op den duur het stokje over van Claudio Bravo. Onomstreden is Ter Stegen echter nooit geweest. De doelman wisselde goede optredens af met slechte beurten en merkwaardige acties. Zijn statisteken spreken ook niet bepaald in zijn voordeel. Hij verscheen tot op heden 422 keer onder de lat bij FC Barcelona en moest al 416 keer vissen.

In het afgelopen seizoen kwam hij vanwege een zware blessure, opgelopen in september vorig jaar, nauwelijks in actie. Hij mocht in twee van de laatste vijf competitieduels zijn opwachting maken. FC Barcelona won met Ter Stegen onder de lat nipt van hekkensluiter Real Valladolid, maar ging vijftien dagen later met 2-3 onderuit tegen Villarreal. Bij een groot deel van de achterban heeft Ter Stegen het al verbruid. Niet voor niks was de hashtag Ter Stegen Out onlangs nog trending op social media. De supporters van FC Barcelona zien de sluitpost het liefst deze zomer vertrekken.

Ter Stegen krijgt er mogelijk een geduchte concurrent bij

Het valt niet uit te sluiten dat hij de deur in Barcelona inderdaad achter zich dichttrekt. “Hoewel Ter Stegen, 33 jaar en tot juni 2028 onder contract bij FC Barcelona, niet van plan is de club te verlaten, zoals gisteren in verschillende Duitse media werd gemeld, zal het voor de Duitse doelman niet eenvoudig worden om volgend seizoen de keeperspositie over te nemen”, zo schrijft Mundo Deportivo zondagmorgen. “FC Barcelona is vastberaden en sterk verbonden met García, en de technische staf is het volledig eens, zowel met de directe als de sportieve leiding. Daarom overwegen ze de jonge doelman van Espanyol als basisspeler voor het komende seizoen.”

Dat zou slecht nieuws betekenen voor Ter Stegen, die na een seizoen weinig te hebben gespeeld er alles aan gelegen is zijn plek onder de lat te heroveren. Niet in de laatste plaats omdat volgend jaar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada op het programma staat. “Bronnen dicht bij de technische staf van Barça leggen Mundo Deportivo uit dat het moeilijk wordt voor de Duitse doelman om volgend seizoen regelmatig speeltijd te krijgen, aangezien Flicks plannen inhouden dat García een basisplaats krijgt, mocht hij uiteindelijk gecontracteerd worden. Daarom zijn ze van mening dat het voor de Duitser, wiens doel het is om basisspeler te zijn op het volgende WK, het beste zou zijn om een alternatief te zoeken in een team waar hij gegarandeerd basisspeler is en ook de kans heeft om door Nagelsmann (Duitse bondscoach, red.) te worden gekozen om het doel te verdedigen”, zo klinkt het.

