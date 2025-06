Gekwalificeerd Iran moet vrezen voor deelname aan WK

Hoewel Iran zich al kwalificeerde voor het WK van 2026, is het nog altijd niet zeker of het Aziatische land daadwerkelijk aan het toernooi gaat deelnemen. Dat heeft alles te maken met het feit dat een groot deel van de mondiale eindronde wordt afgewerkt in de Verenigde Staten. De spanningen tussen beide landen liepen afgelopen week hoog op met bombardementen van beide kanten.

Iran verzekerde zich in maart van deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na een gelijkspel tegen Oezbekistan was Iran verzekerd van een plek bij de bovenste twee in de kwalificatiepoule, waarmee een ticket naar de eindronde was geboekt. Inmiddels is het nog maar de vraag of het Aziatische land gaat deelnemen aan het toernooi dat over iets minder van een jaar van start gaat.

De Verenigde Staten en Iran leven al jarenlang op gespannen voet met elkaar. Deze spanningen bereikten afgelopen week een hoogtepunt. Nadat de VS Iraanse nucleaire installaties had gebombardeerd, sloeg Iran terug met een raketaanval op een Amerikaanse militaire basis in Qatar.

Daarnaast geldt er op dit moment in de VS een inreisverbod voor Iraanse burgers, maar voor sporters wordt nog een uitzondering gemaakt. Toch is de kans aanwezig dat ook die uitzondering zal komen te vervallen. In principe zou Iran alle groepswedstrijden wel in Canada en Mexico kunnen spelen, maar vanaf de kwartfinale worden alle wedstrijden in de VS gehouden. Mocht Iran dus ver komen op het toernooi, komt de organisatie flink in de problemen. Mogelijk kan het land dus niet deelnemen aan de eindronde. Eerder overkwam dit Joegoslavië op het EK van 1992 door een burgeroorlog en Rusland op het WK van 2022 door de inval in Oekraïne.

Drie ontmoetingen tussen VS en Iran

Iran en de VS stonden in het verleden drie keer tegenover elkaar op het voetbalveld, waarvan het meest recent in de groepsfase van het afgelopen WK in Qatar. Destijds wisten de Amerikanen met 0-1 te winnen. De andere ontmoeting op een WK, in 1998 in Frankrijk, eindigde in een 2-1 zege voor Iran. In 2000 speelden beide landen een oefenwedstrijd in Californië. Die wedstrijd eindigde in 1-1.

