Jong Oranje-schlemiel trekt boetekleed aan: ‘Ik weet niet of ik ga slapen’

heeft voor de camera’s van Ziggo Sport gereageerd op de 1-2 nederlaag tegen Denemarken op het Europees kampioenschap Onder 21. De spits van Jong Oranje rekent het zichzelf aan dat Nederland heel veel kansen miste en zo naast een resultaat greep.

Verslaggever Sam van Royen vraagt aan Ohio hoe hij dit verlies verklaart. De spits zucht: “Het is moeilijk, ik weet het niet. Ik neem grote verantwoordelijkheid voor dit verlies. Ik ben de spits. Ik heb kansen gekregen en kansen gecreëerd, maar ik moet gewoon scoren.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Vahle schrikt van ‘veldbestormer’ op EK: ‘Doet bijna pijn aan mijn ogen!’

Ohio wijst het verschil aan tussen Nederland en Denemarken: “Hun spits (William Osula, red.) heeft twee keer gescoord, ik moest vier keer scoren vandaag. Het ligt grotendeels gewoon aan mij. Ik hoop dat ze er de volgende wedstrijd wél ingaan.” Het enige doelpunt van Nederlandse zijde kwam op naam van de Deense verdediger Oliver Provstgaard.

Na de 2-2 tegen Finland en de 1-2 tegen Denemarken staat Jong Oranje er niet goed voor in de groep. “We hebben nog één kans”, zegt Ohio. “We kunnen niet in de groepsfase eruit. Ik weet niet of ik ga slapen hoor, maar we gaan ons best doen.” Nederland speelt op woensdagavond de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne, om 18.00 uur. Winst is noodzakelijk voor plaatsing voor de volgende ronde.

𝐁𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐞 Ohio 😞

‘De trainer geeft mij het vertrouwen en ik betaal het niet terug aan hem. Het moet gewoon beter.’#ZiggoSport #U21EURO #NEDDEN pic.twitter.com/PqEPABpOgW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 15, 2025

