Kylian Mbappé opgenomen in het ziekenhuis

is opgenomen in het ziekenhuis, zo maakt zijn club Real Madrid bekend via de officiële kanalen. De steraanvaller kampt met acute buikgriep en is in het ziekenhuis voor verschillende behandelingen en tests.

Mbappé is momenteel met Real Madrid in de Verenigde Staten voor het WK voor clubs. De Madrilenen speelden daar hun woensdagavond Nederlandse tijd hun eerste wedstrijd van het toernooi. Tegen het Saudische Al Hilal kwam de Spaanse grootmacht echter niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Gonzalo Garcia had de Europeanen tien minuten voor rust nog op voorsprong gezet, maar Ruben Neves bepaalde de eindstand ruim vijf minuten later vanaf de strafschopstip.

Real Madrid moest het in die wedstrijd al doen zonder de nodige grote namen, alhoewel Dean Huijsen en Trent Alexander-Arnold wel hun debuut konden maken. De grootste afwezige was echter Mbappé, die de wedstrijd in Miami Gardens met koorts aan zich voorbij moest laten gaan.

Een dag later blijkt dat er wel wat meer aan de hand is met de Franse wereldster. Real Madrid meldt daags na de wedstrijd namelijk dat Mbappé is opgenomen in het ziekenhuis met acute buikgriep. Daar ondergaat hij momenteel verschillende tests en behandelingen. Het is niet duidelijk of Mbappé gedurende het toernooi, dat loopt tot 13 juli, nog in actie kan komen.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2025

