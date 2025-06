Nederlandse media hebben maar één vraag voor Reiziger na blamage tegen Denemarken

Jong Oranje beleefde zondag een pijnlijke avond op het EK Onder 21, toen het tweede groepsduel met 1-2 werd verloren van de leeftijdsgenoten van Denemarken. Na afloop wil de Nederlandse pers graag één ding weten van bondscoach Michael Reiziger: is het een ‘blunder’ dat hij niet heeft opgeroepen?

Jong Oranje begon goed aan het duel tegen Denemarken, wat in de negentiende minuut een voorsprong betekende na een eigen goal van Oliver Provstgaard. Zo’n tien minuten voor de rust kwamen de Denen langszij, waarna de ploeg van Reiziger enkele enorme kansen kreeg. Deze werden echter niet benut, waarna Denemarken direct na de pauze de voorsprong pakte. In het restant van de wedstrijd bleef Nederland weer kans op kans missen, waardoor het tweede duel op het EK werd verloren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jong Oranje-speler finaal afgebrand: 'Hij moet zich diep schamen, Reiziger zal zich verraden voelen'

Op de persconferentie na afloop ligt de nadruk heel erg bij de vele gemiste kansen. “Nederland kijkt mee en zien jullie al die kansen missen. Dan wordt er toch gewezen naar Mexx Meerdink. Snap je dat?”, krijgt Reiziger de vraag voorgelegd. Dat ontkent de bondscoach niet. “Maar we hebben daarvoor ook 33 goals gemaakt (32 in de kwalificatiereeks, red.), dus daar ligt het niet aan”, is hij stellig.

LEES OOK: Noa Vahle schrikt van ‘veldbestormer’: ‘Doet bijna pijn aan mijn ogen!’

“Je zou kunnen zeggen, Mexx Meerdink was aan het vlammen aan het eind van de competitie, dat mensen het onbegrijpelijk vinden dat we hem hebben thuisgelaten”, gaat de journalist weer tegen Reiziger in. “Ik ga vaak niet met de waan van de dag mee”, valt de bondscoach hem in de reden. “We hebben 33 goals gemaakt en jongens die het heel goed gedaan hebben. Natuurlijk speelt hij de laatste maand heel goed, maar dat hebben wij daarvoor ook gedaan.” Is het een ‘blunder’ te noemen dat Meerdink niet is opgeroepen? “Nee hoor, zeker niet”, beantwoordt Reiziger.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.