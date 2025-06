Nieuwe bestemming De Bruyne officieel: 'King Kev is here!'

vervolgt zijn carrière bij Napoli, dat heeft de Italiaanse landskampioen bevestigd. De Belgische vedette komt transfervrij over van Manchester City en tekent voor twee jaar in Zuid-Italië, met een optie voor nog een jaar.

Afgelopen april maakte De Bruyne zelf bekend Manchester City na tien jaar te gaan verlaten. De Belg kreeg geen nieuw contract aangeboden door The Citizens en was daar uitgesproken teleurgesteld over. “Het was een beetje een shock”, zei de middenvelder, die van mening was dat hij ook komend seizoen nog van waarde had kunnen zijn voor het elftal van trainer Pep Guardiola.

Na speculatie over clubs van over de hele wereld - waaronder Ajax - werd afgelopen maand steeds duidelijker dat de clublegende van Manchester City zou gaan tekenen bij Napoli. Michel Lacroix, de vrouw van De Bruyne, zou destijds al naar Napels zijn afgereisd om appartementen te bekijken.

Nu is het dan eindelijk zover. De Bruyne heeft een tweejarig contract getekend bij de regerend kampioen van Italië, met een optie tot nog een jaar. Dat bevestigt de club op bijzondere wijze op sociale media met de tekst: "King Kev is here." In Napels zal de aanvallende middenvelder een duo gaan vormen met de spits Romelu Lukaku, met wie hij samen al 79 wedstrijden speelde voor het Belgische nationale team.

