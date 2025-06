'Nieuwe trainersklus lonkt voor Van Bommel: ‘Italiaanse club legt contact’

Mark van Bommel gaat mogelijk aan de slag als trainer bij Parma, dat meldt de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio op zijn website. Van Bommel kan de opvolger worden van Cristian Chivu, die naar Internazionale vertrok.

Chivu streek in januari neer bij promovendus Parma. De Roemeense trainer slaagde erin de club in de Serie A te houden en werd daarvoor bijzonder rijkelijk beloond. Champions League-finalist Internazionale vond in Chivu de ideale opvolger voor de naar Al-Hilal vertrokken Simone Inzaghi.

Volgens Di Marzio had Parma Van Bommel ook in januari al in het vizier, maar werd Chivu uiteindelijk binnengehaald. Inmiddels zouden de eerste contacten met de Nederlandse trainer gelegd zijn. Ook Daniele De Rossi, die in september ontslagen werd door AS Roma, zou in beeld zijn. Van Bommel aan de andere kant, zou ook weer gevolgd worden door promovendus Pisa.

Zo vader, zo zoon

Niet alleen Mark maar ook zijn zoon Ruben van Bommel wordt in verband gebracht met een vertrek naar Italië. Bologna zou de buitenspeler van AZ naar de laars willen halen. Vader Mark speelde al in Italië in het seizoen 2011/2012, voor AC Milan.

