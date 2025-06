Real komt met medische update over Mbappé: ‘Specifieke behandeling’

is uit het ziekenhuis ontslagen, dat meldt Real Madrid op de clubwebsite. Wel is er een 'specifieke behandeling' nodig. Eerder op donderdag kwam naar buiten dat de Franse superster opgenomen was vanwege een fikse buikgriep.

Real Madrid is momenteel actief op het wereldkampioenschap voor clubteams. In de wedstrijd tegen Al-Hilal deden de nodige grote namen al niet mee, hoewel Dean Huijsen en Trent Alexander-Arnold wel hun debuut konden maken. De grootste afwezige was echter Mbappé, die de wedstrijd in Miami Gardens met koorts aan zich voorbij moest laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Suárez en Messi kondigen unieke samenwerking buiten het veld aan

Een dag later bleek dat er wel wat meer aan de hand is met de Franse wereldster. Real Madrid bracht eerder vandaag (donderdag) naar buiten dat Mbappé opgenomen was in het ziekenhuis met acute buikgriep. Daar onderging hij verschillende tests en behandelingen.

Tegen het einde van de avond komt de club met een medische update. Mbappé is ontslagen uit het ziekenhuis en teruggekeerd naar het trainingscomplex. “Hij zal zijn specifieke medische behandeling voortzetten en geleidelijk terugkeren naar de teamactiviteiten”, staat geschreven op de clubwebsite.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Celstraffen na misdrijven tegen Vinícius Júnior 🔗

👉 Hakim Ziyech krijgt ineens enorme trap na van zijn broer 🔗

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗