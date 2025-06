Ronaldo geeft komisch kijkje in de keuken over gala's met Messi

en waren de helden van een voetbaltijdperk dat bijna aan zijn einde komt. Of misschien is het al afgelopen. Het tweetal zorgden bij veel voetbalfans voor discussie en verdeelden supporters in twee delen. Samen konden en kunnen ze het echter heel goed vinden, blijkt uit citaten van Ronaldo, die zondag met Portugal in de Nations League-finale staat.

"Messi is me zeer dierbaar", reageert de 40-jarige superster van het Portugese elftal op de persconferentie van het Portugese elftal. "Vijftien jaar lang stonden we samen op de voorgrond." Tijdens hun tijd bij respectievelijk Real Madrid en FC Barcelona streed het duo om alle grote prijzen: La Liga-titels, Champions Leagues, de Pichichi-trofeeën (topscorer La Liga) en de Ballon d'Or. Als absolute sterren van de voetbalwereld kwamen Ronaldo en Messi elkaar dan ook veel tegen op gala's. "Ik herinner me dat ik de Engelse teksten voor hem moest vertalen, omdat hij niet goed Engels sprak", doet Ronaldo een boekje open. "Hij heeft me altijd goed behandeld en ging immer met respect met me om."

Ronaldo staat officieel tot 30 juni onder contract bij Al Nassr, maar hij lijkt op zoek te zijn naar een nieuwe club. Met een recente tweet hintte de Portugese aanvaller op een 'nieuw hoofdstuk' dat eraan zit te komen. Ronaldo onthult dat hij aanbiedingen van grote clubs heeft gehad, waaronder van teams die deel gaan nemen aan het WK voor clubteams. Al Nassr doet overigens niet mee aan het toernooi "Het is bijna zeker dat ik niet naar het WK voor clubs ga, ondanks de vele aanbiedingen en uitnodigingen", stelt Ronaldo.

De aanvaller wordt natuurlijk een dagje ouder en kan volgens hemzelf niet 'aan alles meedoen'. "Je moet aan de korte, middellange en lange termijn denken. Dus ondanks de toenadering heb ik een beslissing genomen." Ronaldo denkt ook nog niet aan stoppen. "Ik leef met de dag. Ik kan geen jaren meer als speler uit te voeten, dus ik moet van elk moment genieten."

