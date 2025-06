Tottenham eist miljoenenbedrag van Man United-eigenaar Ratcliffe en stapt naar de rechter

Tottenham Hotspur eist via de rechter een bedrag van bijna dertien miljoen euro van Sir Jim Ratcliffe, de mede-eigenaar van Manchester United. Dat onthult The Telegraph althans. Met zijn bedrijf Ineos sloot de miljardair in 2022 een partnerschap met de Europa League-winnaar, die nu via de rechter probeert een betaling die voor 1 december 2024 gedaan had moeten zijn alsnog te ontvangen.

De Spurs presenteerden in 2022 Ineos Grenadier als 'officiële 4x4-partner'. De auto wordt gemaakt door een subdivisie van het Ineos-concern, Ineos Automotive. Tottenham had op uiterlijk 1 december 2024 de jaarlijkse bijdrage van meer dan vijf miljoen pond (omgerekend 5,6 miljoen euro) op de rekening moeten hebben, maar Ineos heeft dat niet overgemaakt. Als gevolg daarvan heeft de Londense club het vijfjarige contract in maart van dit jaar nietig verklaard.

De club hoopt met de gang naar de rechter echter alsnog de contractueel verplichte betalingen te ontvangen van Ratcliffe. Naast de genoemde vijf miljoen pond komt daar een bedrag van bijna een half miljoen pond aan inflatiecorrectie plus een schadevergoeding van 5.275.974 miljoen pond overheen, waardoor de werkgever van Micky van de Ven uiteindelijk een bedrag van meer dan elf miljoen pond (12,8 miljoen euro) opeist bij Ratcliffe. zo schrijft The Telegraph.

Ineos beweerde eerder al tegenover dezelfde krant dat het bedrijf de overeenkomst met Tottenham in december 2024 reeds heeft beëindigd. "Het is doodnormaal om partnerships op reguliere basis te evauleren, wij hebben besloten dat dit partnership voor ons niet werkt", laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten. Saillant genoeg stonden Tottenham Hotspur en Manchester United iets meer dan een maand geleden nog tegenover elkaar in de Europa League-finale. Door een treffer van Brennan Johnson én een spectaculaire redding van Van de Ven op de doellijn wonnen de Spurs met 1-0, waardoor Tottenham volgend seizoen de Champions League ingaat terwijl United definitief geen Europees voetbal speelt. Ratcliffe is sinds februari 2024 mede-eigenaar van Manchester United. De steenrijke zakenman nam iets meer dan een kwart van de clubaandelen over van de Amerikaanse eigenaren, de Glazers.

