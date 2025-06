Tottenham Hotspur grijpt zestien dagen na EL-winst keihard in

Tottenham Hotspur neemt afscheid van trainer Ange Postecoglou, zo bevestigt de werkgever van Micky van de Ven via de clubkanalen. De Australische trainer leidde Spurs naar een zeer teleurstellende zeventiende plaats in de Premier League, maar won wel de Europa League. Zo werd Champions League-voetbal veiliggesteld.

Postecoglou is een Grieks-Australische trainer die naam maakte in de Australische A League. Na periodes bij Brisbane Roar en Melbourne Victory werd de inmiddels 59-jarige oud-voetballer bondscoach van het Australische nationale team. Later kwam hij via Yokohama in Japan en Celtic in Schotland in 2023 terecht bij Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

In zijn eerste seizoen in Londen werd Postecoglou vijfde met de Spurs. Daarmee was zijn ploeg gekwalificeerd voor de Europa League. Een opmaat naar succes, want in de regel sleept de Australiër in zijn eerste of tweede seizoen altijd een prijs binnen. Dat laat hij zelf in elk geval niet graag onbenoemd.

LEES OOK: 'Ik durf wel te zeggen: met hém erbij wordt Liverpool volgend jaar weer kampioen'

In de Premier League ging het het afgelopen seizoen dramatisch. Tottenham eindigde als zeventiende. Wel kreeg Postecoglou gelijk. Hij leidde de club naar de eerste prijs in zeventien jaar. De Europa League werd binnengesleept door in de finale op 21 mei met 1-0 te winnen van Manchester United.

Toch bleek de Europa League-winst niet genoeg voor voorzitter Daniel Levy om het vertrouwen in de trainer te behouden. "Na evaluatie van de prestaties en rijp beraad kunnen we mededelen dat Ange Postecoglou is ontheven van zijn taken", schrijft Tottenham Hotspur in een officieel statement. "Ange zal altijd herinnerd worden als pas de derde manager in de clubhistorie die ons een Europese prijs heeft bezorgd. Het bestuur heeft echter unaniem geconcludeerd dat het in het beste belang van de club is om een verandering door te voeren."

Bookmakers zien duidelijke favoriet om Postecoglou op te volgen

Afgaande op de bookmakers, die er doorgaans bovenop zitten bij dit soort zaken, is Thomas Frank de gedoodverfde opvolger van Postecoglou, zo meldt The Guardian. De 51-jarige Deen is reeds sinds 2018 hoofdtrainer van Brentford, waarmee hij afgelopen seizoen op de tiende plaats in de Premier League eindigde. Op ruime afstand van Frank zouden ook Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace) en Michael Carrick (net vertrokken bij Middlesbrough) kandidaat zijn bij de Spurs.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



Thank you Ange 🤍 pic.twitter.com/gT6deIaa5e — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗

👉 Terugkeer naar Eredivisie lonkt voor Anwar El Ghazi 🔗

👉 'Ajax dacht aan oud-hoofdtrainer van Feyenoord als assistent Heitinga' 🔗