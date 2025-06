Van Basten sceptisch over toptransfer Reijnders: ‘City is echt een heel ander verhaal’

Marco van Basten en Khalid Boulahrouz zijn erg sceptisch over de verwachte overstap van naar Manchester City, vertellen ze bij Ziggo Sport-programma Rondo. De transfer zou volgens Van Basten ‘vrij snel’ komen voor Nederlandse middenvelder.

“Ergens ben ik wel een beetje sceptisch bij dit verhaal”, begint Boulahrouz over de mogelijke stap van Reijnders naar City, waarna Van Basten zich aansluit. Boulahrouz vervolgt: “Ik heb heel veel spelers naar de teams van Guardiola zien gaan…” De oud-verdediger legt uit waarom Reijnders ‘zo goed’ is: “Bal aan de voet, dribbelen, op avontuur gaan, in de zestien, goals maken.”

“Bij City is de spelopvatting superieur aan de spelers” vervolgt Boula. “Daar moet je van A naar B, maar je mag niet een keertje van A naar D dribbelen om vervolgens die goal te maken. Dat is wat hem goed maakt.”

Van Basten twijfelt of Reijnders de vertrekkende Kevin De Bruyne kan vervangen: “Hij is niet een spelverdeler, hij is meer een loper. Hij kan scoren. Het is een hele goede speler, maar ik vind Manchester City wel de absolute supertop van de wereld. Hij komt van AZ en speelt nu bij AC Milan. Nou, die zijn negende geworden. Het gaat wel vrij snel, vind ik.” Henk ten Cate brengt hiertegen in dat Reijnders bij het Nederlands elftal ‘ook goed speelt’, maar Van Basten is niet overtuigd: “Dat denk ik dat Manchester City echt een heel ander verhaal is.”

