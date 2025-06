Vermoedelijk opstelling Jong Oranje: Reiziger grijpt in na zwakke vertoning tegen Finland

Het EK Onder 21 gaat zondagavond verder voor Jong Oranje. Na het toch wel teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen de leeftijdsgenoten van Finland, zullen de manschappen van bondscoach Michael Reiziger tegen Denemarken uit een heel ander vaatje moeten tappen. De keuzeheer grijpt dan ook in voor het duel met de Scandinaviërs.

Bij Jong Oranje staken ze het niet onder stoelen of banken: de Europese titel is het doel tijdens dit EK. Tegen Finland was daar echter weinig van te merken, want na slechts een half uur spelen stonden Reiziger en co met 2-0 achter. Slordig balverlies en persoonlijke fouten werden in de eerste helft in Kosice keihard afgestraft. Uiteindelijk wist Jong Oranje nog met 2-2 gelijk te spelen aan de hand van invallers Luciano Valente en Ernest Poku.

LEES OOK: Ajax-speler zit in ‘negatieve sleur’ bij Jong Oranje

Artikel gaat verder onder video

Robin Roefs, die er tegen Finland niet al te lekker uitzag, zal ook tegen Denemarken het doel verdediger. Hij ziet naar alle waarschijnlijkheid een licht gewijzigde achterhoede voor zijn neus. Ian Maatsen lijkt namelijk te gaan starten als linksback, wat ten koste gaat van Bjorn Meijer. Devyne Rensch, Ryan Flamingo en Jorrel Hato mogen wel gewoon blijven staan.

Het middenveld was tegen Finland echt het zorgenkindje van Jong Oranje. De kans is dus groot dat Reiziger ingrijpende maatregelen zal nemen op het middenrif. Het koppeltje Maatsen - Regeer werd allerminst een succes, terwijl invaller Valente met een doelpunt en een assist een sterke invalbeurt kende. Reiziger kan dus eigenlijk niet om de FC Groningen-middenvelder heen en het lijkt er dan ook op dat hij zich mag opmaken voor een basisplaats. Ook Feyenoord-middenvelder Antoni Milambo kan waarschijnlijk rekenen op een plek op het middenveld. Kenneth Taylor maakt het trio compleet.

LEES OOK: Theo Janssen en Royston Drenthe maken Jong Oranje met de grond gelijk

In de voorhoede lijkt het er niet op dat Reiziger wijzigingen zal door gaan voeren. Dat betekent dat het trio Million Manhoef, Noah Ohio en Ruben van Bommel net zoals tegen Finland aan de aftrap zal verschijnen. Ernest Poku zal dus, ondanks de belangrijke 2-2 in de eerste groepswedstrijd, genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Valente, Milambo, Taylor; Manhoef, Ohio, Van Bommel.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Van der Vaart: ‘Hij is dé man van het Nederlands elftal. Ongelooflijk!’ 🔗

👉 Van Hooijdonk krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Van Persie 🔗

👉 Van Dijk betrapt op onwaarheid tijdens interview: 'Dat klopt niet' 🔗

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗