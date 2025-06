Woerts doet bizarre voorspelling: ‘Binnen vijf tot tien jaar…’

Chris Woerts denkt dat Al-Nassr uit Saudi-Arabië binnen afzienbare tijd te bewonderen is in de Champions League. Die voorspelling doet de sportsmarketeer in het programma De Oranjezomer.

Woerts is te gast bij De Oranjezomer om te praten over de contractverlenging van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr. De maakte woensdag bekend dat Ronaldo bijtekent tot medio 2027. Naast zijn indrukwekkende salaris van ruim 208 miljoen euro per jaar, krijgt de Portugese superster per gemaakt doelpunt een kleine 94.000 euro. Dit stijgt met liefst twintig procent in het tweede contractjaar van de oud-speler van onder meer Manchester United.

In het contract staat ook opgenomen dat Ronaldo vijftien procent van de aandelen van de club in handen krijgt. Dit heeft naar schatting een waarde van zo'n 38,7 miljoen euro. “Een hele slimme zet”, zegt Woerts wanneer hij er door Rutger Castricum naar wordt gevraagd.

“Al-Nassr is eigenlijk te groot voor de Saudische competitie”, legt de bargast uit. “Ook te groot voor de Aziatische Champions League. Ik voorspel je: tussen vijf en tien jaar speelt Al-Nassr in Europa, in de Champions League.”

