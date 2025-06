Yolanthe krijgt ineens enorm verwijt van opvoedingsexpert

Yolanthe Cabau ligt ineens flink onder vuur voor het optreden van haar zoontje Xess Xava in haar nieuwe realityserie. Het negenjarige jongetje zit bijna in iedere scène, waar het Bureau Jeugd & Media ‘heel kritisch’ op is. Yolanthe scoort volgens die instantie namelijk ‘over de rug van haar kind’.

Yolanthe bracht zo’n anderhalve week geleden haar nieuwe realityserie in samenwerking met Netflix uit. In de serie is te zien hoe de actrice haar leven in Los Angeles met Xess Xava, de zoon die ze kreeg met haar ex Wesley Sneijder, eruitziet. Daarbij is haar kind in bijna iedere scène te zien. “Wij zijn daar heel kritisch op”, stelt mediaopvoedingsexpert Freek Zwanenburg van Bureau Jeugd & Media in gesprek met Story. “Een kind maakt niet zelf de keuze om in de openbaarheid te treden.”

Volgens Zwanenburg scoort Yolanthe met de serie ‘over de rug van haar kind’. De opvoedingsexpert heeft dan ook een advies voor de actrice. “Breng je kind niet in beeld, want daar kleven meerdere risico’s aan.” Zo kunnen er volgens Zwanenburg nu ‘nare mensen’ met de foto’s en filmpjes aan de haal gaan. Als voorbeeld daarvan noemt hij pedofielen. Doordat Xess Xava zo veel op het internet verschijnt, is hij ‘kwetsbaar’. “In de puberteit wordt hij zelfbewust en beseft dan dat hij vanaf zijn luiers zo’n beetje al op internet staat. Dat kan op latere leeftijd voor een shock zorgen.”

Ook zorgt alle camera-aandacht ervoor dat de zoon van Yolanthe en Sneijder ‘vanuit cameraperspectief’ naar zichzelf leert kijken. “Terwijl hij zelf zijn eigen persoonlijkheid moet creëren”, stelt Zwanenburg. “Dat kan een identiteitsprobleem veroorzaken. Een kind moet niet opgroeien met camera’s om zich heen.” Voor kinderen is het juist van belang in een ‘veilige privéruimte’ op te groeien. “Xess Xava moet niet geforceerd worden zich op een bepaalde manier voor de camera te gedragen. Hij loopt daardoor het risico een kameleon te worden, gaat zich aanpassen aan de camera’s. Doet hij de dingen die hij doet vanuit zichzelf, of houdt hij er in zijn gedrag rekening mee hoe dat op beeld overkomt?”

