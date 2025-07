Ajax-target Gloukh vergeleken met Sneijder en Van der Vaart

Frenk Schinkels, voormalig Oostenrijks international met Rotterdamse roots en analist voor de Oostenrijkse televisie, is lyrisch over Ajax-target . De aanvallende middenvelder van Red Bull Salzburg doet hem zelfs denken aan Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart.

Vorige week werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. Inmiddels dis duidelijk dat Ajax naar alle waarschijnlijkheid en bedrag van vijftien miljoen euro neertellen voor de Israëliër, wat kan oplopen naar achttien miljoen euro. Er waren al geruchten dat er een akkoord was tussen Ajax en zijn huidige werkgever Red Bull Salzburg, maar die worden door Johan Inan ontkracht. Uit het laatste interview van Gloukh blijkt echter dat een transfer niet lang op zich kan laten wachten.

Artikel gaat verder onder video

Met Gloukh haalt Ajax in ieder geval een sensatie in huis, zo verwacht Schinkels. "Die jongen kan zo goed voetballen", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Af en toe is het circus en vraag je je af waar je die voetbalschoenen kan kopen om zo te kunnen pingelen. Je moet denken aan een Sneijder en Van der Vaart."

Schinkels stelt dat Gloukh de missing link voor Ajax is. "Het is een rustige jongen en je moet hem even de tijd geven om aan te passen. Maar hij heeft een rugzak vol met creativiteit", legt hij uit. "Spelers om Oscar heen gaan blij worden. Jongens als Kenneth Taylor en Brian Brobbey komen met hem nog meer in hun kracht te spelen. Hij ziet het spel, denkt snel, heeft een actie en een pass en een geweldige steekbal.”

Ájax gaat over twee, drie jaar cashen voor Gloukh

Volgens Schinkels is Gloukh 'speciaal' en een echte Ajax-speler. "Het verbaast me wel dat grote rijkere clubs hem over het hoofd hebben gezien. Na twee of drie seizoenen gaat Ajax flink cashen, geloof me maar", gaat de televisieanalist verder, die wel iets vreest. "Waar ik eerder bang voor ben, is dat Steven Berghuis hem voor de voeten loopt. Goede voetballers daarentegen herkennen elkaar en kunnen goed samenspelen. Ajax krijgt met Gloukh weer een creatieve nummer tien op het middenveld", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗