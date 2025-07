'Henderson sorteerde in januari al voor op Ajax-vertrek met deal van 6 miljoen euro'

lijkt in januari 2025 al te hebben voorgesorteerd op zijn vertrek bij Ajax, dat eerder vandaag (donderdag) officieel bekend is gemaakt door de Amsterdammers. De Engelse routinier verkocht destijds zijn kort daarvoor aangeschafte villa in Blaricum voor de lieve som van zes miljoen euro, zo ontdekte Bekende Buren.

Diezelfde website wist in januari te melden dat Henderson de riante Blaricumse villa voor een bedrag van 5,5 miljoen had aangeschaft. Opvallend detail: de Engelsman tikte de volledige koopsom in één keer af en vestigde dus geen hypotheek op de woning. Lang heeft de familie Henderson niet kunnen genieten van hun optrekje in Het Gooi: Bekende Buren schrijft dat Henderson de woning diezelfde maand al met een winst van een half miljoen euro doorverkocht. "Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat hij al lang van plan was om Ajax te gaan verlaten of hij wist al snel dat de club hem kwijt wilde. Waarom zou je anders binnen nog geen jaar de villa verkopen?", speculeert de website hardop.

Artikel gaat verder onder video

Ajax nam de inmiddels 35-jarige Henderson in de winterstop van het seizoen 2023/24 over van het Saudische Al-Ettifaq, waar de Engelsman pas een half jaar onder contract stond na een jarenlang dienstverband bij Liverpool. Henderson speelde uiteindelijk 57 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was de middenvelder goed voor negen assists. Daarnaast was hij tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie, in het thuisduel met FC Twente (2-0), met het hoofd goed voor de 1-0 - waarmee hij in zijn naar nu blijkt laatste wedstrijd voor de Amsterdammers zijn eerste doelpunt in het rood en wit liet aantekenen. Nadat De Telegraaf woensdag als eerste berichtte over een naderend afscheid van de aanvoerder, bevestigde Ajax een dag later dat de club heeft ingestemd met een transfervrij vertrek van Henderson, wiens contract nog doorliep tot medio 2026.

Met het vertrek van de captain verschaft Ajax zichzelf financieel wat meer lucht. De routinier drukte met zijn jaarsalaris van - naar verluidt - 4,5 miljoen euro nogal zwaar op de begroting. Henderson gaat op korte termijn de knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst, zo wist The Athletic woensdag al te melden. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde medium heeft de middenvelder aanbiedingen vanuit de Premier League en andere Europese competities in beraad. Voor Henderson is zicht op speeltijd de hoogste prioriteit in de zoektocht naar een nieuwe werkgever. De 84-voudig international wil in de zomer van 2026 namelijk met Engeland actief zijn op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

