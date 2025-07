Ajax speelt met vuur: ‘Zo laag, dit is een reden om niet voor Ajax te kiezen’

Het nieuws dat dat zeven spelers van Ajax te horen hebben gekregen dat zij niet langer welkom zijn bij de hoofdmacht, is slecht ontvangen door Wim Kieft. De oud-spits van Ajax is deze week in zijn column voor De Telegraaf zeer kritisch op het beleid van de Amsterdamse club.

Vorige week werd bekend dat zeven spelers van Ajax te horen te horen hebben gekregen dat zij niet langer welkom zijn bij het eerste elftal van hoofdtrainer John Heitinga: Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax spijkerharde maatregelen bekendgemaakt aan het zevental. Zo mogen de bannelingen pas gebruikmaken van het veld en de sportschool als het eerste elftal van Ajax heeft geluncht. Ook is er op de parkeerplaats voor het eerste elftal en de staf geen plek meer voor hen.

Kieft is kritisch op de handelswijze van Ajax. “Het is toch iets typisch Ajax en het komt eens in de zoveel tijd terug. Spelers die worden verbannen van de training met de eerste selectie, die niet welkom zijn in de kleedkamer en elders moeten omkleden of zelfs hun auto niet mogen parkeren op de parkeerplaats”, schrijft Kieft onder meer in zijn column.

“Het is allemaal zo laag”, sneert de oud-spits. “Het zijn spelers met doorlopende contracten, met wie directeuren en trainers van Ajax met hun volle verstand in zee zijn gegaan. Je moet ze gewoon met respect blijven behandelen. Het gaat allemaal onder de vlag van Ajax, maar het zijn de mensen bij Ajax zoals technisch directeur Alex Kroes die zulke besluiten nemen en uitvoeren. Ajax is een goede en mooie club, maar de mensen die het daar in Amsterdam af en toe voor het zeggen hebben...”

“Als club moet je je altijd waardig blijven opstellen naar je spelers toe, naar al je werknemers die je onder contract hebt”, vindt Kieft, die met een advies aan Ajax komt: “Geef die zeven spelers een goede trainer en laat ze gebruik maken van alle faciliteiten. Uiteindelijk profiteert Ajax daar zelf het meeste van. Zeker als je spelers wilt of moet verkopen. Denk je dat ze hier beter van worden? Nee. Zorg dan dat ze op alle gebieden klaar zijn om de volgende stap in hun carrière te maken als er een club interesse toont.”

Kieft denkt dat de spijkerharde handelswijze Ajax in de toekomst duur kan komen te staan. “Hoe denk je dat in spelerskringen wordt gesproken over de handelswijze van Ajax? Heel negatief en het kan voor een principiële speler zomaar een reden zijn om niet voor Ajax te kiezen.”

